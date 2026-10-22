Кровавый водопад в Антарктиде скрывает тайны древней жизни под ледником

Из ледника Тейлора вытекает насыщенный красно-оранжевый поток, который резко выделяется на фоне белого льда. Его цвет связан с высоким содержанием железа в соленой воде, а сама необычная среда привлекает внимание ученых, изучающих жизнь в экстремальных условиях, передает МойГород

Почему вода стала кроваво-красной

«Кровавый водопад» расположен в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде. Соленая вода выходит из-подо льда и стекает по поверхности ледника, оставляя яркие ржаво-красные следы.

Ледник Тейлора, Антарктида. Фото: Википедия

Необычный цвет объясняется химическими процессами. Рассол содержит растворенное железо, которое при контакте с кислородом окисляется. В результате образуются соединения железа, окрашивающие воду в красный оттенок. Несмотря на пугающий вид, никакой крови в потоке нет.

Что скрывается под ледником

Ученые считают, что источник водопада связан с древним соленым водоемом, который оказался погребен под ледником. Предположительно, вода имеет морское происхождение и долгое время оставалась изолированной от внешней среды.

Высокая соленость позволяет рассолу оставаться жидким даже при температуре ниже нуля. Благодаря этому вода продолжает выходить на поверхность ледника, создавая необычный красный поток.

Как в этих условиях выживает жизнь

Несмотря на холод, высокую соленость и недостаток кислорода, в рассоле обнаружили микроорганизмы. Они способны существовать в условиях, которые крайне неблагоприятны для большинства известных форм жизни.

Изучение этих организмов помогает исследователям понять, как жизнь может сохраняться в изолированных средах. Подобные условия также представляют интерес для поиска возможных форм жизни за пределами Земли, например в подледных водоемах других небесных тел

Схематическое поперечное сечение Кровавого водопада, демонстрирующее, как подледниковые микробные сообщества выживали в условиях холода, темноты и отсутствия кислорода на протяжении миллиона лет в рассольной воде под ледником Тейлора. Фото: Википедия



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Почему водопад интересует ученых

Blood Falls — не просто необычное зрелище, а природная лаборатория, позволяющая исследовать взаимодействие льда, соленой воды и горных пород. Изучение этого места помогает лучше понять историю антарктических водоемов и механизмы выживания микроорганизмов в экстремальных условиях.

Таким образом, кроваво-красный поток в Антарктиде — результат естественных химических и геологических процессов. Его необычный цвет скрывает сложную историю древней водной среды, которая продолжает привлекать внимание ученых.