Крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана: погибли 166 человек

8 июля 1980 года пассажирский самолёт Ту-154 потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта Алма-Аты. В результате катастрофы погибли все 166 человек, находившиеся на борту. Ещё девять человек на земле получили ранения. Эта трагедия остаётся крупнейшей авиакатастрофой в истории Казахстана, передает МойГород со ссылкой на Informburo.kz.
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU-4225 по маршруту Алма-Ата — Ростов-на-Дону — Симферополь. На борту находились 156 пассажиров и 10 членов экипажа.
Как произошла катастрофа
Самолёт вылетел из аэропорта Алма-Аты в ночь на 8 июля. Первоначально набор высоты проходил без заметных отклонений, однако вскоре после взлёта лайнер попал в сложные метеорологические условия.
Когда самолёт находился на высоте примерно 120–150 метров, на него воздействовали сильные воздушные потоки. Скорость ветра и нисходящие потоки воздуха привели к резкому ухудшению условий полёта. Самолёт потерял необходимую подъёмную силу и начал снижаться.
Лайнер упал на восточной окраине города, примерно в четырёх километрах от конца взлётно-посадочной полосы, и разрушился. Все находившиеся на борту погибли. На земле пострадали девять человек.
Что стало причиной крушения
Согласно материалам расследования, причиной катастрофы стало воздействие внезапно возникшей интенсивной атмосферной турбулентности. Она сопровождалась сильными нисходящими потоками воздуха и попутным ветром.
Ситуацию осложняли высокая температура воздуха и особенности расположения аэропорта Алма-Аты. Самолёт взлетал с массой, близкой к максимально допустимой для сложившихся условий. Сочетание этих факторов существенно осложнило набор высоты.
Катастрофа показала, насколько опасными могут быть резкие изменения ветра и воздушных потоков в первые минуты после взлёта, когда самолёт ещё находится на небольшой высоте и возможности экипажа исправить ситуацию ограничены.
Авиакатастрофа Ту-154 в Алма-Ате 8 июля 1980 года стала одной из самых трагических страниц в истории гражданской авиации Казахстана.