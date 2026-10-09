Крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана: погибли 166 человек

8 июля 1980 года пассажирский самолёт Ту-154 потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта Алма-Аты. В результате катастрофы погибли все 166 человек, находившиеся на борту. Ещё девять человек на земле получили ранения. Эта трагедия остаётся крупнейшей авиакатастрофой в истории Казахстана, передает МойГород со ссылкой на Informburo.kz.

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU-4225 по маршруту Алма-Ата — Ростов-на-Дону — Симферополь. На борту находились 156 пассажиров и 10 членов экипажа.

Как произошла катастрофа

Самолёт вылетел из аэропорта Алма-Аты в ночь на 8 июля. Первоначально набор высоты проходил без заметных отклонений, однако вскоре после взлёта лайнер попал в сложные метеорологические условия.

Когда самолёт находился на высоте примерно 120–150 метров, на него воздействовали сильные воздушные потоки. Скорость ветра и нисходящие потоки воздуха привели к резкому ухудшению условий полёта. Самолёт потерял необходимую подъёмную силу и начал снижаться.

Лайнер упал на восточной окраине города, примерно в четырёх километрах от конца взлётно-посадочной полосы, и разрушился. Все находившиеся на борту погибли. На земле пострадали девять человек.

Ту-154Б-2 авиакомпании «Аэрофлот», аналогичный разбившемуся

Что стало причиной крушения

Согласно материалам расследования, причиной катастрофы стало воздействие внезапно возникшей интенсивной атмосферной турбулентности. Она сопровождалась сильными нисходящими потоками воздуха и попутным ветром.

Ситуацию осложняли высокая температура воздуха и особенности расположения аэропорта Алма-Аты. Самолёт взлетал с массой, близкой к максимально допустимой для сложившихся условий. Сочетание этих факторов существенно осложнило набор высоты.

Катастрофа показала, насколько опасными могут быть резкие изменения ветра и воздушных потоков в первые минуты после взлёта, когда самолёт ещё находится на небольшой высоте и возможности экипажа исправить ситуацию ограничены.

Авиакатастрофа Ту-154 в Алма-Ате 8 июля 1980 года стала одной из самых трагических страниц в истории гражданской авиации Казахстана.