Кто в Казахстане может остаться без пособий? Минтруда запускает проверку доходов с января 2027 года

Новые подходы протестируют в отношении семей с высоким и состоятельным уровнем обеспеченности.

С 11 января 2027 года в Казахстане стартует пилотный проект по пересмотру правил начисления государственных пособий. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК пояснили, что новые подходы протестируют в отношении семей с высоким и состоятельным уровнем обеспеченности.

Изменения затронут 12 из 36 действующих видов социальной помощи. Сейчас система не всегда оценивает реальное материальное положение граждан: в итоге одинаковую поддержку от государства получают как нуждающиеся казахстанцы, так и вполне обеспеченные люди. Во время пилота специалисты проверят, как можно привязать назначение отдельных выплат к реальным доходам и потребностям конкретной семьи.

- Для координации данной работы на базе министерства будет действовать специальный проектный офис. В состав войдут представители Администрации президента, аппарата правительства, Курултая и экспертного сообщества, - сообщили в ведомстве.

По результатам этого эксперимента в Минтруда разработают пакет предложений по обновлению всей системы социальной поддержки в стране.