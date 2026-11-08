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Социум Здоровье

Куда обращаться по вопросам медицинской помощи: номера горячих линий

Обращаться можно по вопросам медицины и фармацевтической деятельности.
Жулдызхан Хасангалиева
Куда обращаться по вопросам медицинской помощи: номера горячих линий
Фото Комитета медконтроля минздрава РК

В Комитете медицинского контроля министерства здравоохранения РК работает горячая линия, куда люди могут обратиться с вопросами по медицинской и фармацевтической деятельности. С мая 2026 года на Call-центр поступило 3 523 звонка. Ниже указаны региональные номера центорв. 

 Республиканский уровень

 +7 701 006 5900 — Комитет медицинского контроля МЗ РК

 Территориальные департаменты

 +7 701 006 5901 — г. Астана
 +7 701 006 5902 — г. Алматы
 +7 701 006 5903 — Акмолинская область
 +7 701 006 5905 — Алматинская область
 +7 701 006 5906 — Атырауская область
 +7 701 006 5907 — Западно-Казахстанская область
 +7 701 006 5908 — Жамбылская область
 +7 701 006 5909 — Карагандинская область
 +7 701 006 5910 — Костанайская область
 +7 701 006 5911 — Кызылординская область
 +7 701 006 5912 — Мангистауская область
 +7 701 006 5913 — Туркестанская область
 +7 701 006 5914 — Павлодарская область
 +7 701 006 5915 — Северо-Казахстанская область
 +7 701 006 5916 — Восточно-Казахстанская область
 +7 701 006 5917 — г. Шымкент
 +7 701 006 5918 — область Абай
 +7 701 006 5919 — область Жетысу
 +7 701 006 5920 — область Улытау

Если у вас есть вопросы по медицинской или фармацевтической деятельности, звоните на единый номер Call-центра или обращайтесь в территориальный департамент своего региона.

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