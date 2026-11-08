Куда обращаться по вопросам медицинской помощи: номера горячих линий

Обращаться можно по вопросам медицины и фармацевтической деятельности.

В Комитете медицинского контроля министерства здравоохранения РК работает горячая линия, куда люди могут обратиться с вопросами по медицинской и фармацевтической деятельности. С мая 2026 года на Call-центр поступило 3 523 звонка. Ниже указаны региональные номера центорв.

Республиканский уровень

+7 701 006 5900 — Комитет медицинского контроля МЗ РК

Территориальные департаменты

+7 701 006 5901 — г. Астана

+7 701 006 5902 — г. Алматы

+7 701 006 5903 — Акмолинская область

+7 701 006 5905 — Алматинская область

+7 701 006 5906 — Атырауская область

+7 701 006 5907 — Западно-Казахстанская область

+7 701 006 5908 — Жамбылская область

+7 701 006 5909 — Карагандинская область

+7 701 006 5910 — Костанайская область

+7 701 006 5911 — Кызылординская область

+7 701 006 5912 — Мангистауская область

+7 701 006 5913 — Туркестанская область

+7 701 006 5914 — Павлодарская область

+7 701 006 5915 — Северо-Казахстанская область

+7 701 006 5916 — Восточно-Казахстанская область

+7 701 006 5917 — г. Шымкент

+7 701 006 5918 — область Абай

+7 701 006 5919 — область Жетысу

+7 701 006 5920 — область Улытау

Если у вас есть вопросы по медицинской или фармацевтической деятельности, звоните на единый номер Call-центра или обращайтесь в территориальный департамент своего региона.