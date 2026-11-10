Леса вместо степей: в Казахстане развернут масштабный проект «Дала орманы»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам подключиться к экологическому проекту "Дала орманы", благодаря которому площадь лесов в стране рассчитывают увеличить до 14,5 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба Акорды.
Заявление глава государства сделал на X съезде международного общества "Қазақ тілі". Руководитель организации Рауан Кенжеханулы презентовал президенту результаты первого года работы: вместе с партнерами активисты уже высадили 5 миллионов деревьев на 400 гектарах земли, сформировав четыре крупных лесных питомника в трех регионах страны.
Теперь инициативу планируют развернуть по всей стране. Возле каждого села хотят заложить парки площадью 25 гектаров, в районных центрах - по 50 гектаров, а рядом с крупными городами - зеленые зоны до 100 гектаров.
- Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь Правительство и акиматы. Реализация данного проекта позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества „Қазақ тілі“ в проект „Таза Қазақстан“, - заявил Токаев.
Глава государства отметил, что масштабные посадки должны доказать возможность озеленения даже засушливых регионов.
- Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса. Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы. Поэтому очень важно качественно реализовать данную инициативу. Призываю всех поддержать проект „Дала орманы“, - заключил Президент.