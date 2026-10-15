Любовь за кадром: казахстанские актёры, которые поженились после совместных съёмок

В мире кино немало героев, которые влюбляются друг в друга и в конце истории остаются вместе. Однако иногда чувства с экрана продолжаются и за пределами съёмочной площадки. Актёры, сыгравшие влюблённых в одном фильме, со временем действительно влюбляются друг в друга и создают семьи. Подобные истории любви встречаются и в казахстанском кино и телесериалах, передает МойГород

1. Ермек Турганбек и Наркыз Айдарова

Фото: instagram.com/qazaqstantv

История любви Ербола и Ментай из телесериала, снятого по мотивам романа Азильхана Нуршайыкова «Махаббат, қызық мол жылдар» («Любовь, прекрасные годы»), продолжилась и в реальной жизни. Исполнители главных ролей Ермек Турганбек и Наргыз Айдарова влюбились во время съёмок, а позднее поженились.

До работы над сериалом они были заочно знакомы, поскольку учились в Академии искусств имени Т. Жургенова, но близко не общались. Во время подготовки к съёмкам актёры стали чаще встречаться и постепенно узнавать друг друга лучше.

По словам Ермека, примерно через полтора месяца после начала съёмок он понял, что испытывает чувства к Наргыз. Позже актёр признался ей в симпатии и предложил встречаться. Наргыз также рассказывала, что во время работы над образами влюблённых привязалась к Ермеку.

Более того, съёмочная группа шутила, что актёры однажды создадут семью. В итоге 19 сентября 2020 года съёмки сериала завершились, а уже на следующий день, 20 сентября, влюблённые поженились. Позже у супругов родился сын.

2. Дарига Бадыкова и Олжас Абай

Дарига Бадыкова и Олжас Абай. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Известная пара казахстанского кино Дарига Бадыкова и Олжас Абай продолжила экранную историю любви в реальной жизни. В фильме «Таптым-ау сені», вышедшем в 2023 году, актёры сыграли Сауле и Жексена и завоевали симпатии зрителей. Позже они также вместе снялись в картинах «Тастаймын-ау сені» и «Таптым-ау сені 2».

Поначалу отношения артистов строились исключительно на творческом сотрудничестве и дружбе. В одном из интервью Олжас Абай даже признавался, что во время первых совместных съёмок им с Даригой было непросто найти общий язык.

Со временем актёры сблизились, а дружба переросла в любовь. В сентябре 2026 года Олжас открыто признался в социальных сетях в своих чувствах к Дариге. Вскоре в интернете появились видеозаписи с помолвки артистов.

12 октября Дарига Бадыкова и Олжас Абай сыграли пышную свадьбу в Алматы. Так актёры, которые на протяжении нескольких лет изображали влюблённую пару на экране, стали супругами и в реальной жизни.

3. Куман Тастанбеков и Меруерт Утекешева

Кадр из фильма "Брат мой". Меруерт Утекешева и Куман Тастанбеков. © Из архивов "Казахфильм"

Одна из самых известных историй любви в казахстанском кино связана с судьбами Кумана Тастанбекова и Меруерт Утекешевой. Они исполнили роли Толегена и Жибек в фильме «Қыз Жібек», снятом режиссёром Султаном Ходжиковым.

На момент начала съёмок Меруерт Утекешевой было всего 17 лет. Чувства двух молодых героев, влюблённых друг в друга по сюжету, со временем продолжились и за пределами экрана.

По словам актрисы, сразу после завершения съёмок они не поженились, а некоторое время встречались. В молодости у них даже появилась привычка по утрам ходить в блинную и проводить время вместе.

Во время съёмок Куман Тастанбеков дарил будущей супруге цветы, которые сам собирал в поле. Меруерт Утекешева рассказывала, что хранила один из таких букетов на протяжении десятилетий.

Позже артисты создали семью. У них родились трое детей — Жибек, Томирис и Фараби. Куман Тастанбеков ушёл из жизни в 2017 году, однако история их любви навсегда осталась в памяти казахстанских зрителей.

4. Талгат Нигматулин и Венера Нигматулина

Кадр из фильма "Провинциальный роман" (1981)

Ещё одна известная пара, познакомившаяся благодаря кино, — актёр Талгат Нигматулин и актриса Венера Нигматулина. В 1981 году они вместе снялись в фильме «Провинциальный роман» режиссёра Мелиса Убукеева.

Талгат сыграл мужчину по имени Мурат, а Венера воплотила образ девушки по имени Гуля. В центре сюжета картины — непростая история любви двух героев.

Во время съёмок актёры сблизились, и между ними возникли чувства. Позже Талгат сделал Венере предложение, и они создали семью.

В 1983 году у супругов родилась дочь Линда. Она пошла по стопам родителей и также выбрала актёрскую профессию.

К сожалению, в 1985 году Талгат Нигматулин погиб, и совместная жизнь супругов оказалась трагически короткой. Несмотря на это, их история любви осталась одной из запоминающихся страниц истории кино.

5. Азамат Сатыбалды и Назгуль Карабалина

Азамат Сатыбалды и Назгуль Карабалина. Фото: instagram.com/azamatc

История любви Азамата Сатыбалды и Назгуль Карабалиной также тесно связана с искусством. Они познакомились, когда учились на одном курсе в академии искусств.

В одном из интервью Назгуль Карабалина признавалась, что первой влюбилась в Азамата. Позже артисты стали выступать вместе и на театральной сцене.

В спектакле «Махаббат дастаны» они сыграли Козы и Баян — героев известной казахской истории любви. По словам Азамата Сатыбалды, на момент начала постановки они ещё встречались как парень и девушка.

После свадьбы супруги продолжили исполнять роли влюблённых на сцене ещё несколько лет. В 2018 году, во время сотого показа спектакля, они в последний раз сыграли Козы и Баян.

А в 2026 году супруги вместе приняли участие в съёмках полнометражного фильма «Мама!».

Иногда судьбы артистов удивительным образом перекликаются с историями персонажей, которых они играют. Герои, чья любовь трогает зрителей, со временем занимают особое место и в жизни самих актёров.

Подобные истории показывают, что кино связано не только с вымыслом, но и с настоящими человеческими чувствами. Знакомство, совместная работа и семейная жизнь этих пар по-прежнему вызывают интерес у зрителей.