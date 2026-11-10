Мальчика похитили в шесть лет и нашли спустя 73 года благодаря ДНК-тесту

В США мужчина, которого похитили в детстве из парка в Калифорнии, спустя 73 года воссоединился с родными. Найти его удалось благодаря обычному ДНК-тесту, который его племянница решила пройти из любопытства. Все эти годы семья не знала, что произошло с мальчиком, и продолжала надеяться на его возвращения, передает МойГород.

Историю Луиса Армандо Альбино рассказало издание The Mercury News.

Похищение произошло во время прогулки с братом

21 февраля 1951 года шестилетний Луис вместе со своим 10-летним братом Роджером играл в парке Джефферсон-сквер в городе Окленд, штат Калифорния. Незадолго до этого семья мальчиков переехала из Пуэрто-Рико в США вместе с матерью и другими детьми.

Во время прогулки к братьям подошла незнакомая женщина. Она заговорила с Луисом на испанском языке и пообещала купить ему конфеты. Ребенок доверился незнакомке и ушел вместе с ней. Впоследствии выяснилось, что женщина похитила мальчика и увезла его на восточное побережье США.

Луис Армандо Альбино (справа) в газетной статье о его похищении. Фото из газеты Oakland Tribune

Там Луис оказался в семье супругов, которые воспитывали его как собственного ребенка.

После исчезновения мальчика начались масштабные поиски. К ним подключились полиция, военнослужащие с местной военной базы и береговая охрана. Правоохранители обследовали территорию вокруг парка, однако обнаружить ребенка не удалось.

Его старший брат Роджер, который был последним членом семьи, видевшим Луиса перед похищением, несколько раз давал показания следователям. Он продолжал настаивать на том, что мальчика увела незнакомая женщина.

Мать десятилетиями хранила надежду на возвращение сына

Исчезновение Луиса стало тяжелым испытанием для всей семьи. Его мать Антония не прекращала надеяться, что сын жив и однажды вернется домой.

Она хранила газетную вырезку с публикацией о похищении мальчика в своем кошельке, а его фотография долгие годы висела в семейном доме.

Даже спустя десятилетия родственники продолжали говорить о пропавшем ребенке. Мать Луиса умерла в 2005 году, так и не узнав, что произошло с ее сыном.

ДНК-тест помог раскрыть тайну спустя 73 года

Первую зацепку удалось обнаружить в 2020 году. Племянница Луиса, Алайда Алекин, решила пройти генетический тест через интернет-сервис, который помогает находить родственников и изучать семейную историю.

Среди результатов она обнаружила совпадение ДНК на 22% с незнакомым мужчиной, проживавшим на восточном побережье США. Сначала женщина не придала этому особого значения и не смогла установить с ним контакт.

Однако в начале 2024 года она вновь вернулась к этой находке. Вспоминая семейную историю вместе с дочерьми, Алайда задумалась, что неизвестный мужчина может оказаться не просто дальним родственником, а тем самым пропавшим дядей.

Луис Армандо Альбино (справа) и его старший брат Роджер встретились спустя более 70 лет. Фото: The Mercury News

Вместе с дочерьми она начала изучать старые фотографии, искать информацию в интернете и просматривать архивные публикации газеты Oakland Tribune. Особое внимание привлекла фотография, на которой были изображены маленькие Луис и Роджер.

Собрав информацию, Алайда обратилась в полицию Окленда. К поискам подключились сотрудники ФБР и Министерства юстиции США.

Правоохранители смогли установить местонахождение мужчины на восточном побережье страны. Для подтверждения родства у него и родственников взяли дополнительные образцы ДНК. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденный мужчина действительно является Луисом Альбино.

20 июня 2024 года семье сообщили, что пропавший более семи десятилетий назад ребенок найден живым.

Братья встретились впервые за 73 года

В июне Луис вернулся в Калифорнию, где встретился с племянницей, сестрой и другими родственниками. Однако самой эмоциональной стала встреча с его старшим братом Роджером, с которым они расстались еще детьми.

25 июня братья увиделись впервые за 73 года. По словам Алайды, они крепко обнялись, долго не отпускали друг друга, а затем сели поговорить. Мужчины вспоминали детство, обсуждали похищение и делились историями из своей жизни. Выяснилось, что оба в разные годы служили в вооруженных силах США.

За прошедшие десятилетия Луис успел построить собственную жизнь: он служил в морской пехоте, участвовал в войне во Вьетнаме, а после завершения военной службы работал пожарным. К моменту обнаружения он уже был отцом, дедушкой и находился на пенсии.

В июле 2024 года мужчина вновь приехал в Калифорнию и провел с родственниками три недели. Это оказалась его последняя встреча с братом: Роджер умер в августе того же года.

Сам Луис не стал подробно рассказывать журналистам о своей жизни и обстоятельствах похищения, предпочтя сохранить некоторые подробности в тайне.

Полиция закрыла дело о пропаже человека после подтверждения личности Альбино, однако расследование самого похищения продолжилось. Обстоятельства преступления и личность женщины, уведшей ребенка из парка в 1951 году, так и не были окончательно установлены.