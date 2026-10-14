Медная дилемма: почему рекордная добыча руды в Казахстане не гарантирует новые заводы

Казахстан добился колоссальных успехов в наращивании добычи руды, однако перерабатывающий сектор страны по-прежнему опирается на мощности прошлого века и сталкивается с жесткими глобальными вызовами. В интервью Informburo.kz экономист Айдархан Кусаинов подробно разобрал, почему рекордные объемы добычи сырья не приводят к появлению новых металлургических заводов и как сохранить производственный потенциал государства, передает МойГород.

Старые заводы и угроза потери отрасли

Статистика за последние 35 лет отражает явный перекос в развитии сектора: добыча медной руды в республике подскочила более чем в четыре раза — с 38,5 до 163,7 миллиона тонн, тогда как объемы производства рафинированной меди практически не изменились. Основные медеплавильные площадки страны — Балхашский и Жезказганский заводы — создавались еще в советский период и сегодня требуют глубокого обновления.

«Потерять действующие металлургические мощности гораздо проще, чем потом восстановить их. И чем дольше откладывать необходимые инвестиции, тем дороже может обойтись их модернизация», — предупреждает эксперт, отмечая, что наличие собственного перерабатывающего комплекса является вопросом национальной безопасности.

Глобальный кризис и нулевые тарифы

Ситуацию на внутреннем рынке усугубляет тяжелое положение всей мировой медеплавильной отрасли. Из-за дисбаланса на международном рынке ориентир специальной платы за переработку концентрата (TC) опустился до нулевых и даже отрицательных значений. В результате заводы по всему миру сокращают производство или закрываются, а устойчивость сохраняет преимущественно Китай за счет масштабной господдержки и низкой себестоимости.

Кусаинов подчеркивает, что «высокий спрос на медь еще не гарантирует прибыльности ее переработки», поэтому казахстанским предприятиям становится все сложнее покрывать затраты на электроэнергию, ремонты и экологические мероприятия.

Инвестиции через тарифы и новый завод в Балхаше

Чтобы защитить отрасль от внешних шоков, экономист предлагает внедрить специальную методику тарифного регулирования. Она позволит заложить в стоимость переработки реальные производственные издержки предприятий и инвестиционные затраты на модернизацию, избавляя их от прямой зависимости от волатильных мировых цен.

Параллельно в стране закладывается фундамент для расширения мощностей — в частности, планируется строительство нового медеплавильного завода в Балхаше на 300 тысяч тонн катодной меди в год. По мнению эксперта, развитие глубоких переделов позволит Казахстану не просто продавать концентрат, а создавать готовые товары с высокой добавленной стоимостью, стимулируя смежные сферы — от машиностроения до энергетики.