Меньше бюрократии, больше возможностей: как новые инициативы могут повлиять на бизнес Казахстана

28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. В нём он подчеркнул, что новый Налоговый кодекс необходимо доработать и сделать более понятным для бизнеса. По словам Президента, налоговое законодательство должно учитывать реальные условия работы предпринимателей. Несмотря на то что новый кодекс стал основой для обновления налоговой системы, на практике бизнес столкнулся с рядом бюрократических трудностей.

Как предложения Президента могут повлиять на предпринимателей, налоговую систему и проверки бизнеса?

Своим мнением поделилась казахстанский общественный деятель Галия Сатыбалдина. Она отметила, что в Послании затронуты важные для экономики страны вопросы, в том числе сложности, с которыми предприниматели столкнулись после введения нового Налогового кодекса, и чрезмерная административная нагрузка.

- Предпринимательство - это не просто источник доходов и налоговых поступлений. Это рабочие места, благосостояние семей, развитие регионов, инициатива граждан и экономическая устойчивость государства. Поэтому задача государства заключается не только в сборе налогов и контроле за соблюдением законодательства, но и в создании условий, при которых добросовестный бизнес сможет работать, развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места. На мой взгляд, главный посыл заключается в необходимости разумного баланса между интересами государства и предпринимателей. Государству необходимы налоговые поступления, но бизнесу необходимы предсказуемые правила, уверенность в завтрашнем дне и защита от необоснованного вмешательства, - говорит общественый деятель.

Сатыбалдина считает, что налоговые правила должны быть понятными, последовательными и справедливыми. Предпринимателям важно заранее знать, какие налоги нужно платить, как рассчитываются обязательства и к чему могут привести те или иные решения. Если нормы можно трактовать по-разному, они часто меняются или слишком сложны для применения, это увеличивает расходы бизнеса. Особенно тяжело такие трудности даются индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям, у которых нет собственных юристов и бухгалтеров.

- Поручение Президента устранить противоречия, исключить неоднозначность норм и снизить избыточную нагрузку считаю своевременным.

Однако здесь важно подчеркнуть: речь идёт не об отказе от налоговой дисциплины, а о совершенствовании законодательства. Необходимо сохранить справедливое налогообложение, одновременно устранив нормы, которые неоправданно затрудняют законную предпринимательскую деятельность. На мой взгляд, при подготовке поправок необходимо провести открытый диалог с предпринимательскими объединениями, бухгалтерами, налоговыми консультантами и представителями регионального бизнеса, - сказала Галия Сатыбалдина.

По мнению общественного деятеля, при изменении законодательства важно учитывать мнение малого бизнеса в регионах. Именно предприниматели на местах лучше всего знают, какие проблемы возникают при применении новых правил.

В Послании Президент также предложил обсудить введение нового трёхлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Сатыбалдина поддерживает эту инициативу. По её мнению, мораторий может снизить административную нагрузку и создать более благоприятные условия для работы предпринимателей.

- Президент предложил обсудить введение моратория с 1 января 2027 года, учитывая как положительный, так и отрицательный опыт предыдущего моратория 2020–2023 годов. Для небольшого предприятия любая внеплановая проверка, затяжной спор с контролирующим органом или блокировка счетов могут обернуться серьёзными финансовыми последствиями. Особенно уязвимы предприниматели, работающие с небольшим оборотным капиталом. Мораторий может дать бизнесу возможность сосредоточиться на производстве, оказании услуг, сохранении рабочих мест и развитии своего дела. Но я считаю принципиальным, чтобы мораторий сопровождался совершенствованием самой системы государственного контроля. Необходимо переходить к риск-ориентированному и цифровому регулированию, при котором внимание государственных органов сосредоточено на реальных рисках, а добросовестный предприниматель не испытывает постоянного давления. При этом мораторий не должен восприниматься как освобождение от всех требований законодательства, - говорит спикер.

Сатыбалдина подчёркивает, что мораторий не должен отменять обязательные требования к безопасности продукции, защите прав потребителей, охране труда и другим важным вопросам. Все исключения необходимо чётко закрепить в законодательстве. Государственный контроль должен обеспечивать соблюдение закона, не мешая добросовестным предпринимателям вести свою деятельность.

- Решение проблемы не должно сводиться к усилению проверок всех без исключения предприятий. Нужно разделять добросовестных предпринимателей и тех, кто сознательно нарушает закон. Если компания своевременно исполняет обязательства, соблюдает требования безопасности и ведёт прозрачную деятельность, у неё не должно быть оснований опасаться постоянного административного вмешательства. В то же время государство должно сохранять законные механизмы реагирования на серьёзные нарушения, используя предусмотренные законодательством процедуры. Здесь необходимы прозрачные критерии контроля, цифровой обмен данными, персональная ответственность должностных лиц и возможность эффективного обжалования неправомерных действий. Считаю, что доверие между государством и бизнесом должно строиться на взаимной ответственности: предприниматель соблюдает закон, а государственный орган действует исключительно в рамках своих полномочий, - сказала Сатыбалдина.

Ещё одна тема Послания - справедливое налогообложение. Президент предложил обсудить повышенную ставку для людей с крупными состояниями. По мнению Сатыбалдиной, этот вопрос важен для общества: гражданам необходимо понимать, что налоговая система работает прозрачно, а нагрузка распределяется справедливо.

При обсуждении таких мер, считает общественный деятель, нужно учитывать не только размер активов, но и экономическую обоснованность предложений, структуру доходов и международный опыт. Также важно различать личное богатство и средства, которые направляются на развитие предприятий. Новые налоговые правила не должны мешать инвестициям, модернизации производства и созданию рабочих мест.

- Я считаю, что справедливое налогообложение должно сочетаться с защитой права собственности и созданием стимулов для производительного труда и инвестиций. Для нашего региона развитие малого и среднего бизнеса имеет особое значение. Предпринимательство обеспечивает занятость населения, создаёт дополнительные источники доходов для семей и способствует развитию районов и сельских территорий. Местным предпринимателям нужны не только финансовая поддержка и доступ к кредитам, но и стабильные правила ведения бизнеса, понятные налоговые обязательства и равные условия конкуренции, - сказала спикер.

Сатыбалдина также считает важным поддерживать местных производителей, предприятия сферы услуг и переработки сельскохозяйственной продукции. Такие направления помогают создавать добавленную стоимость внутри региона и развивать местную экономику.

- Отдельно отмечу значение государственных закупок. Президент поставил вопрос об улучшении доступа малого и среднего бизнеса к закупкам государственных органов и квазигосударственного сектора, включая возможность резервирования части закупаемых объёмов за такими предприятиями и смягчения требований к поставщикам. Для регионального бизнеса это может стать серьёзным стимулом. Но необходимо обеспечить прозрачность процедур, добросовестную конкуренцию и недопущение преимуществ для отдельных участников. Важно, чтобы решения, принимаемые на республиканском уровне, действительно работали на местах и помогали местным предпринимателям расширять производство и создавать новые рабочие места, - говорит Галия Сатыбалдина.

Президент также заявил о необходимости защищать бизнес от незаконного вмешательства. Сатыбалдина считает, что такая защита напрямую связана с соблюдением закона и качеством государственного управления.

- Любой предприниматель должен иметь возможность законно вести деятельность, получать государственные услуги и участвовать в закупках без необоснованных препятствий, избирательного отношения или давления со стороны должностных лиц. Особое значение имеет предупреждение коррупции. Там, где решения принимаются непрозрачно, возникают административные барьеры и сохраняется возможность произвольного толкования требований, повышаются коррупционные риски. Поэтому необходимо развивать цифровизацию государственных услуг, повышать прозрачность решений, обеспечивать действенный порядок обжалования и персональную ответственность должностных лиц за нарушения, - говорит спикер.

По словам Сатыбалдиной, важную роль в защите предпринимателей играют бизнес-объединения, общественные организации и СМИ. Они помогают выявлять общие проблемы, доносить позицию граждан до государственных органов и добиваться рассмотрения конкретных обращений. Однако защита бизнеса должна выражаться не только в заявлениях, но и в работающих правовых механизмах и реальных результатах.

Общественный деятель выделила три главных направления Послания:

Первое - предсказуемость налоговой системы. Законодательство должно быть понятным, а изменения - тщательно проработанными, чтобы предприниматели могли планировать свою деятельность на годы вперёд.

Второе - снижение необоснованной административной нагрузки. Предложение о новом моратории следует рассматривать как возможность пересмотреть подходы к контролю и перейти к более современным, цифровым и риск-ориентированным механизмам регулирования.

Третье - справедливые условия конкуренции и реальная защита законной предпринимательской деятельности. Малый и средний бизнес должен иметь возможности для развития, доступа к финансированию, государственным закупкам и новым рынкам.

- Для меня принципиально важно, чтобы реформы оценивались не только по количеству принятых документов, но и по тому, как они меняют повседневную жизнь людей. Стало ли проще открыть и вести своё дело? Снизились ли неоправданные расходы? Появились ли новые рабочие места? Улучшилась ли защита добросовестного предпринимателя? Именно такие практические результаты будут свидетельствовать об эффективности принимаемых решений, - говорит общественный деятель.

В завершение Сатыбалдина подчеркнула, что сильная экономика строится на ответственном партнёрстве государства и бизнеса, а не на противопоставлении их интересов. Государство должно обеспечивать законность, справедливость и равные условия, а предприниматели - создавать рабочие места, производить востребованные товары и услуги и добросовестно выполнять свои обязательства.

Если эти принципы будут последовательно реализованы, инициативы, обозначенные в Послании Президента, смогут укрепить доверие, поддержать развитие регионов и повысить благосостояние граждан.