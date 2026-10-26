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Металлург «Казахмыса» Абдрашит Доспанов удостоен высшей государственной награды — звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

Saida Nygmet
Металлург «Казахмыса» Абдрашит Доспанов удостоен высшей государственной награды — звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высшей степени отличия — звания «Қазақстанның Еңбек Ері» работнику Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» Абдрашиту Доспанову. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности и вклад в развитие отечественной промышленности заслуженному металлургу вручены знак особого отличия — Золотая звезда и орден «Отан», передает МойГород.

Глава государства особо отметил многолетний добросовестный труд Абдрашита Доспанова, который более 40 лет преданно работает на производстве, продолжая трудовую династию своего отца.

На протяжении десятилетий специалист не только демонстрирует высокие профессиональные результаты, но и активно передает накопленный опыт и навыки молодому поколению металлургов.

«Благодаря своим профессиональным навыкам и верности трудовому долгу он добился больших успехов и внес значительный вклад в развитие нашей страны», — подчеркнул Президент.

Присвоение высшей государственной награды стало заслуженным признанием многолетнего труда Абдрашита Доспанова, а также ярким свидетельством глубокого уважения государства к представителям рабочих профессий, чей ежедневный тяжелый труд формирует основу индустриальной мощи Казахстанa.

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