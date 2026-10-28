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Социум

Международные эксперты оценят работу водоканала в Атырау

Команду экспертов для обследования объектов и изучения работы водоканала планирует направить в Атырау в ноябре.
Кристина Кобина
Международные эксперты оценят работу водоканала в Атырау
Фото: акимат Атырауской области

Аким Атырауской области Болат Акчулаков встретился с представителями международной водной компании Aqualia. На встрече также присутствовали руководители областного и городского акиматов, а делегацию компании представили топ-менеджеры, работающие в регионе Кавказа и Центральной Азии.

Глава региона презентовал гостям концепцию развития городской системы канализации. Проект учитывает непростой рельеф Атырау и высокий уровень грунтовых вод, поэтому развивать инфраструктуру планируют поэтапно.

Стороны детально обсудили состояние очистных сооружений. Чтобы понять реальную картину, эксперты Aqualia проведут полный технический аудит местных объектов.

Вода в Атырау на особом счету: регион промышленный, поэтому здесь критически важно бережно расходовать ресурсы. Участники встречи сошлись на том, что подходить к делу нужно комплексно - от контроля качества питьевой воды до очистки стоков и повторного использования воды для технических нужд.

В свою очередь, представители Aqualia поделились опытом. Компания работает в 19 странах мира и обеспечивает водой почти 45 миллионов человек. Большой интерес вызывает их проект в Грузии, где за четыре года управления водным хозяйством Тбилиси и Рустави удалось на треть снизить потери воды и сократить затраты энергии.

Стороны обсудили форматы возможного сотрудничества - от экспертной помощи и аудита до реализации крупных инфраструктурных проектов.

- Водоснабжение и водоотведение - единый цикл, подходить к нему нужно системно. При реализации проектов важно не только решать текущие задачи, но и закладывать качество и надёжность на перспективу, - подчеркнул Болат Акчулаков.

Уже в ноябре команда международных экспертов планирует приехать в Атырау, чтобы изучить работу водоканала. Специалисты оценят техническое и финансовое состояние системы, после чего до конца года компания представит свои конкретные предложения по сотрудничеству.

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