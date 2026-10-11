Международный аэропорт подвергся атаке: 12 погибших и более 300 пострадавших

В результате атаки на международный аэропорт Эр-Рияда в субботу погибли не менее 12 человек, ещё 309 получили ранения. Власти назвали произошедшее самым кровопролитным ударом за последние десять лет. Атака произошла на фоне начала военной операции Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене. При этом хуситы пока не подтвердили свою причастность к новому нападению, передает МойГород со ссылкой на ВВС.

По данным Управления гражданской авиации Саудовской Аравии, среди погибших — четверо граждан страны, двое граждан Бангладеш, а также граждане США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта.

Международный аэропорт имени короля Халида. Архивное фото: AFP via Getty Images

Это уже третья атака на аэропорт столицы Саудовской Аравии за неделю. В результате двух предыдущих ударов погибли четыре человека, а коммерческий самолёт Саудовской Аравии, находившийся на лётном поле, получил серьёзные повреждения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов в Йемене.

Как отмечает Reuters, произошедшие атаки выявили уязвимости системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Страна проводит воздушную кампанию против хуситов, которых поддерживает Иран, в рамках поддержки наземных операций йеменского правительства.

Фото: Reuters

Хотя хуситы не взяли на себя ответственность за последнюю атаку, представитель группировки заявил, что она «остановила работу международного аэропорта Эр-Рияда». Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией пообещала ответить на удар, сообщает агентство.

Один из очевидцев рассказал Reuters, что после взрыва увидел множество раненых, лежавших на полу в здании аэропорта. По словам другого пассажира, он заметил в небе над аэропортом летящий объект, после чего рядом с выходом на посадку обрушилась часть потолка.