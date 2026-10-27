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Социум

Миллионы за воздух: в Актобе задержали мебельщика-мошенника

Его проверяют на причастность к десяткам эпизодов.
Кристина Кобина
Миллионы за воздух: в Актобе задержали мебельщика-мошенника
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Мечты об обновлении интерьера обошлись жителям Актобе в круглую сумму. Вместо долгожданной мебели по индивидуальным размерам люди остались без денег и были вынуждены идти в полицию. Об этом рассказали в департаменте полиции Актюбинской области. 

- Правоохранители задержали 27-летнего местного жителя. По версии следствия, схема была простой: мужчина брал предоплату за изготовление мебели и исчезал. Только от одного клиента он получил больше 3 миллионов тенге, а всего следователи проверяют его причастность к 15 похожим эпизодам. Сейчас полиция ищет других пострадавших, - отметили в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют соблюдать простые правила:

  • Изучайте отзывы - всегда проверяйте репутацию мастера или компании перед заказом.
  • Заключайте договор - письменно фиксируйте точные сроки, стоимость и все условия работы.
  • Сохраняйте чеки - берегите любые документы и квитанции, которые подтверждают передачу денег.

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