«Мир вступил в эпоху неопределённости»: Токаев высказался о ситуации на международной арене

Глава государства отметил, что сегодня вопросы защиты независимости и суверенитета страны требуют постоянного внимания, а перед республикой стоит немало актуальных задач.

Современная международная обстановка стала настолько сложной и непредсказуемой, что даже период холодной войны не отличался подобной степенью неопределённости. Об этом в своём Послании народу Казахстана заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что сегодня вопросы защиты независимости и суверенитета страны требуют постоянного внимания, а перед республикой стоит немало актуальных задач. По его мнению, ключевым условием для их решения является сплочённость общества.

- Совершенно очевидно, что без единства и согласия не будет ни реформ, ни прогресса. В нынешних условиях, когда глобальные вызовы приобретают гораздо более опасный характер, нам необходимо отдавать приоритет требовательности и дисциплине в обществе, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что в мире усилились взаимные обвинения и закулисные противостояния, а между крупнейшими державами возник масштабный кризис доверия. Кроме того, серьезным фактором нестабильности стали неконтролируемые миграционные потоки, нанесевшие ущерб безопасности ряда европейских государств, а также падение авторитета ООН и снижение роли международного права.