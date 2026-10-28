«Мир вступил в эпоху неопределённости»: Токаев высказался о ситуации на международной арене

Современная международная обстановка стала настолько сложной и непредсказуемой, что даже период холодной войны не отличался подобной степенью неопределённости. Об этом в своём Послании народу Казахстана заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что сегодня вопросы защиты независимости и суверенитета страны требуют постоянного внимания, а перед республикой стоит немало актуальных задач. По его мнению, ключевым условием для их решения является сплочённость общества.
- Совершенно очевидно, что без единства и согласия не будет ни реформ, ни прогресса. В нынешних условиях, когда глобальные вызовы приобретают гораздо более опасный характер, нам необходимо отдавать приоритет требовательности и дисциплине в обществе, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент указал на то, что в мире усилились взаимные обвинения и закулисные противостояния, а между крупнейшими державами возник масштабный кризис доверия. Кроме того, серьезным фактором нестабильности стали неконтролируемые миграционные потоки, нанесевшие ущерб безопасности ряда европейских государств, а также падение авторитета ООН и снижение роли международного права.
- Современный мир вступил в эпоху неопределённости, и среди политиков и экспертов нет единого мнения о том, каким будет его будущее. Не будет преувеличением сказать, что всё мировое сообщество переживает неспокойный период. Подобной сложной и непредсказуемой ситуации не было даже во времена холодной войны, - заявил Президент.