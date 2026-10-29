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Социум

Могут ли арестовать повторно по одному делу? Разъяснение Конституционного суда РК

Поводом для соответствующего разъяснения стало обращение гражданина.
Варвара Тыщенко
Могут ли арестовать повторно по одному делу? Разъяснение Конституционного суда РК
Изображение сгенерировано ИИ (Gemini)

В Казахстане повторное задержание подозреваемого по одному и тому же уголовному делу возможно только при появлении новых обстоятельств, сообщает пресс-служба Конституционного суда. Поводом для соответствующего разъяснения стало обращение гражданина, который попросил проверить на соответствие Конституции статьи 128 и 131 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Заявитель оспаривал правомерность своего повторного водворения под стражу после того, как у предыдущего ареста истёк срок. Ранее орган следствия пропустил процессуальные сроки подачи ходатайства, из-за чего суд отказался продлевать содержание под стражей. По мнению гражданина, повторное задержание при отсутствии новых фактов напрямую нарушает его конституционные права на личную свободу.

- Задержание и содержание под стражей допускаются только на законных основаниях и с соблюдением процессуальных гарантий. Содержание под стражей по истечении санкционированного судом срока без соответствующего судебного решения недопустимо, - подчёркивается в решении Конституционного суда.

В ведомстве уточнили, что Уголовно-процессуальный кодекс строго разграничивает правовые последствия отказа суда в санкционировании ареста и простого освобождения человека по истечении установленного времени.

- В первом случае повторное применение меры пресечения допускается при наличии новых обстоятельств. Требования об их установлении, а также о зачёте времени предыдущего задержания и содержания под стражей направлены на предотвращение необоснованного и несоразмерного ограничения свободы, - пояснили в суде.

Поскольку заявитель по сути выражал несогласие с правовой оценкой следственного судьи, орган конституционного контроля напомнил: прокуратура и суды обязаны тщательно проверять обоснованность подозрения и отменять незаконные решения, если были допущены процессуальные нарушения.
 

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