Могут ли арестовать повторно по одному делу? Разъяснение Конституционного суда РК

В Казахстане повторное задержание подозреваемого по одному и тому же уголовному делу возможно только при появлении новых обстоятельств, сообщает пресс-служба Конституционного суда. Поводом для соответствующего разъяснения стало обращение гражданина, который попросил проверить на соответствие Конституции статьи 128 и 131 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Заявитель оспаривал правомерность своего повторного водворения под стражу после того, как у предыдущего ареста истёк срок. Ранее орган следствия пропустил процессуальные сроки подачи ходатайства, из-за чего суд отказался продлевать содержание под стражей. По мнению гражданина, повторное задержание при отсутствии новых фактов напрямую нарушает его конституционные права на личную свободу.

- Задержание и содержание под стражей допускаются только на законных основаниях и с соблюдением процессуальных гарантий. Содержание под стражей по истечении санкционированного судом срока без соответствующего судебного решения недопустимо, - подчёркивается в решении Конституционного суда.

В ведомстве уточнили, что Уголовно-процессуальный кодекс строго разграничивает правовые последствия отказа суда в санкционировании ареста и простого освобождения человека по истечении установленного времени.

- В первом случае повторное применение меры пресечения допускается при наличии новых обстоятельств. Требования об их установлении, а также о зачёте времени предыдущего задержания и содержания под стражей направлены на предотвращение необоснованного и несоразмерного ограничения свободы, - пояснили в суде.

Поскольку заявитель по сути выражал несогласие с правовой оценкой следственного судьи, орган конституционного контроля напомнил: прокуратура и суды обязаны тщательно проверять обоснованность подозрения и отменять незаконные решения, если были допущены процессуальные нарушения.

