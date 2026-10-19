Морозы до −8 градусов, снег и гололед: Какой будет погода в Казахстане 20-22 октября?

Казахстан накроют снег, дожди и заморозки до −8°C. Прогноз Казгидромета на 20, 21 и 22 октября 2026 года: где похолодает, выпадет снег и ожидается гололед.

Казахстанцев предупредили о похолодании, снегопадах и гололеде в ближайшие три дня. С 20 по 22 октября 2026 года на большей части страны ожидаются дождь и снег, а в горных районах юго-востока температура ночью опустится до −8 градусов, передает МойГород

По прогнозу синоптиков, погодные условия изменятся под влиянием атмосферных фронтов. В отдельных регионах осадки будут сильными, усилится ветер, а ночью и утром возможны туманы.

При этом погода в разных частях Казахстана будет заметно отличаться: пока север и восток готовятся к снегу и заморозкам, на западе и юге местами сохранится тепло до +26 градусов.

Где в Казахстане выпадет снег 20-22 октября?

Во вторник, 20 октября, сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются днем в Павлодарской области.

21 и 22 октября зона интенсивных осадков сместится на восток Казахстана. В северных и восточных областях также прогнозируется гололед, который может осложнить движение транспорта.

Особенно внимательными стоит быть водителям, планирующим поездки по междугородним трассам в этих регионах.

Синоптики предупреждают и о ночных заморозках на юге и юго-востоке республики.

"Ночью на юге и юго-востоке страны ожидаются заморозки до -1...-3°C. По республике прогнозируются усиление ветра, а в ночные и утренние часы – туман", – сообщили в "Казгидромете".

При этом на юге страны в ближайшие дни преимущественно обойдется без осадков.

Где похолодает до −8 градусов?

Наиболее низкие температуры прогнозируются в горных районах юго-восточного Казахстана. Здесь ночью столбики термометров могут опуститься до −3…−8°C.

На равнинной территории юго-востока ночью ожидается 0…+8°C, а дневная температура будет меняться от +15…+20°C до +8…+16°C.

В Актюбинской, Костанайской и центральных областях также возможны отрицательные ночные температуры − местами до −6°C.

Погода в Казахстане 20-22 октября: прогноз по регионам

На западе Казахстана в ближайшие дни ожидаются заметные колебания температуры. Ночью воздух может охлаждаться до −6…+2°C, тогда как днем столбики термометров поднимутся до +15…+22°C.

В Мангистауской области сохранится относительно теплая погода. Ночью температура составит +2…+10°C, а днем ожидается от +18 до +26°C.

В Актюбинской области ночью прогнозируется от −6 до +5°C. В дневные часы воздух прогреется до +12…+17°C.

В Костанайской области и других северных регионах страны ожидается похолодание. Ночью температура будет колебаться от −6 до +5°C, днем составит +2…+10°C.

В центральных областях Казахстана ночная температура также может опускаться до −6°C, местами достигая +5°C. Днем синоптики прогнозируют от +3 до +13°C.

На востоке страны ночью ожидается 0…+5°C. Днем температура преимущественно составит +2…+7°C, однако в отдельных районах может опуститься до −1°C.

На юге Казахстана сохранится более комфортная погода. Ночью столбики термометров покажут 0…+5°C, а днем воздух прогреется до +12…+23°C.

В юго-восточных регионах ночью прогнозируется от 0 до +8°C. Днем температура будет колебаться в пределах +8…+20°C.

Самые сильные морозы ожидаются в горных районах юго-востока Казахстана. Здесь ночью температура воздуха может опуститься до −3…−8°C. Дневные показатели будут зависеть от высоты и особенностей местности.

Где в Казахстане сохранится теплая погода?

Самые высокие температуры ожидаются в Мангистауской области. Здесь днем воздух местами прогреется до +26°C, хотя к концу прогнозируемого периода возможно небольшое похолодание.

На остальной территории западного Казахстана дневная температура может достигать +22°C.

На юге страны осадков преимущественно не ожидается. Днем термометры покажут от +12 до +23°C, однако ночью станет заметно прохладнее.

Когда закончится похолодание?

Прогноз "Казгидромета" охватывает период с 20 по 22 октября. В эти дни наиболее сложные погодные условия ожидаются в северных, восточных и отдельных центральных районах страны.

Точная дата завершения похолодания в представленном прогнозе не указана. Она будет зависеть от дальнейшего перемещения атмосферных фронтов.

Жителям регионов, где ожидаются снег, гололед и ночные заморозки, рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителям следует соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными в утренние часы из-за возможного тумана.