Морские монстры длиной до 18 метров: рядом с ними человек кажется букашкой

Мировой океан населяют сотни видов акул, которые отличаются размерами, повадками и образом жизни. Одни из них считаются одними из самых быстрых морских хищников, другие способны опускаться на огромную глубину, а третьи достигают таких размеров, что превосходят по длине крупные автобусы.

При этом далеко не все акулы представляют опасность для человека. Среди них есть мирные гиганты, питающиеся исключительно планктоном, и редкие глубоководные обитатели, о которых ученые до сих пор знают сравнительно мало, передает МойГород.

Однако многие виды сталкиваются с серьезными угрозами из-за чрезмерного вылова, случайного попадания в рыболовные сети и разрушения морских экосистем. Рассказываем о десяти впечатляющих акулах, которые демонстрируют удивительное разнообразие подводного мира.

1. Короткоплавниковый мако — один из самых быстрых хищников океана

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Эту акулу нередко называют настоящим подводным спринтером. Короткоплавниковый мако отличается обтекаемой формой тела, заостренной мордой и мощным хвостом, благодаря которым способен развивать высокую скорость и совершать стремительные броски за добычей.

Взрослые особи обычно достигают около 2–3 метров, а максимальная зарегистрированная длина составляет примерно 4 метра. Этот вид считается одним из самых быстрых среди акул и способен выпрыгивать из воды во время охоты или при попадании на рыболовный крючок.

В рацион мако входят кальмары, тунец, меч-рыба и другие быстро плавающие морские обитатели. Его зубы длинные, узкие и слегка загнутые внутрь, что помогает удерживать скользкую добычу.

Несмотря на силу и скорость, короткоплавниковый мако уязвим перед промышленным рыболовством. Акулы медленно взрослеют, а самки начинают размножаться сравнительно поздно. По оценке Международного союза охраны природы, вид относится к уязвимым.

2. Тупорылая шестижаберная акула — древний обитатель глубин

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Эта акула выглядит так, будто практически не изменилась за миллионы лет. Ее отличительная особенность — шесть жаберных щелей с каждой стороны головы, тогда как у большинства современных акул их пять.

Тупорылая шестижаберная акула может достигать примерно 4,8–5 метров в длину. У нее массивное тело, широкая голова, небольшие зеленоватые глаза и всего один спинной плавник, расположенный ближе к хвосту.

Большую часть времени хищник проводит на глубине, иногда опускаясь более чем на два километра. Днем он обычно держится у морского дна, а ночью может подниматься ближе к поверхности в поисках пищи.

Рацион включает рыбу, скатов, других акул, моллюсков и даже морских млекопитающих. Из-за скрытного образа жизни ученым пока известно далеко не все об особенностях поведения этого вида.

3. Обыкновенная лисья акула — охотник с хвостом-хлыстом

Фото: Википедия

Лисью акулу легко узнать по необычайно длинному хвосту. Верхняя лопасть хвостового плавника может составлять почти половину длины всего тела, а общая длина крупных особей достигает примерно шести метров.

Но эта особенность нужна ей не только для плавания. Во время охоты акула использует хвост как своеобразный хлыст: резким движением оглушает рыбу, находящуюся в плотной стае, после чего возвращается за добычей.

Основу питания составляют сельдь, скумбрия и другие стайные рыбы. Иногда лисьи акулы охотятся на кальмаров и морских птиц.

Несмотря на внушительные размеры, этот вид обычно не представляет серьезной опасности для человека. Лисьи акулы предпочитают держаться подальше от людей и могут избегать контакта с дайверами.

Главная угроза для них — коммерческий промысел. Акул вылавливают ради мяса, кожи и плавников. Из-за медленного роста и небольшого количества потомства популяциям сложно быстро восстанавливаться.

4. Тигровая акула — всеядный хищник с мощными челюстями

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Тигровая акула получила свое название благодаря темным полосам на теле, напоминающим окраску тигра. Особенно отчетливо они заметны у молодых особей, а с возрастом становятся менее выраженными.

Это один из крупнейших представителей семейства серых акул. Взрослые особи обычно достигают 3–4 метров, однако отдельные экземпляры могут вырастать примерно до 5,5 метра.

Главная особенность тигровой акулы — чрезвычайно разнообразный рацион. Она питается рыбой, черепахами, морскими птицами, кальмарами, дельфинами и другими морскими животными. Иногда в желудках этих хищников находят самые неожиданные предметы, из-за чего их называют своеобразными «мусорщиками океана».

Зубы тигровой акулы имеют характерную зазубренную форму и позволяют разрезать даже твердые панцири морских черепах.

Вид распространен преимущественно в тропических и субтропических водах. Из-за крупных размеров, особенностей питания и любопытного поведения тигровая акула считается потенциально опасной для человека.

5. Гигантская акула-молот — хищник с необычной формой головы

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Широкая голова, напоминающая молот, делает эту акулу одной из самых узнаваемых обитательниц океана. Такой вырост называется цефалофойлом. На его краях расположены глаза и другие органы чувств.

Гигантская акула-молот, или большая акула-молот, является крупнейшим представителем своего семейства. Ее длина может достигать примерно шести метров, хотя большинство встречающихся особей значительно меньше.

Необычная форма головы помогает акуле ориентироваться в пространстве и обнаруживать добычу. Благодаря расположенным на ней чувствительным рецепторам хищник способен улавливать электрические сигналы, которые создают другие животные. Это особенно полезно при поиске скатов, скрывающихся в песке.

Основу рациона составляют скаты, костистые рыбы, головоногие моллюски и другие акулы.

Несмотря на внушительные размеры, этот вид находится под серьезной угрозой. Международный союз охраны природы относит большую акулу-молот к исчезающим видам. Среди главных причин сокращения популяции — чрезмерный вылов и высокий спрос на крупные плавники.

6. Пелагическая большеротая акула — загадка глубоководного мира

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Большеротая акула считается одним из самых необычных и малоизученных видов. Ее обнаружили сравнительно недавно — в 1976 году, когда необычная рыба запуталась в якорном оборудовании американского исследовательского судна у Гавайских островов.

Свое название акула получила благодаря огромной пасти, которая занимает значительную часть головы. При этом ее внешний вид совсем не напоминает привычных морских хищников.

Длина взрослых особей может превышать пять метров. Несмотря на внушительные размеры, большеротая акула питается преимущественно планктоном и мелкими ракообразными, пропуская воду через жабры и задерживая пищу.

Она обитает преимущественно в открытом океане и большую часть времени проводит на глубине. Предполагается, что акула совершает вертикальные миграции, перемещаясь вслед за планктоном.

Этот вид остается одной из самых больших загадок морской биологии. По данным Смитсоновского института, с момента открытия было зарегистрировано немногим более ста встреч с большеротыми акулами. Ученые до сих пор изучают особенности ее питания, размножения и поведения.

7. Большая белая акула — один из самых известных хищников планеты

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Большая белая акула давно стала символом морской опасности. Ее мощное тело, острые треугольные зубы и способность развивать высокую скорость делают ее одним из наиболее эффективных хищников океана.

Крупные представители этого вида могут достигать примерно шести метров в длину и весить несколько тонн. Белые акулы встречаются в умеренных и субтропических водах разных частей планеты.

В их рацион входят тюлени, морские львы, крупная рыба, кальмары и другие акулы. Молодые особи чаще охотятся на рыбу, а по мере взросления начинают выбирать более крупную добычу.

Особого внимания заслуживает система чувств белой акулы. На ее морде расположены ампулы Лоренцини — специальные рецепторы, позволяющие обнаруживать слабые электрические поля, возникающие при сокращении мышц других животных.

Несмотря на репутацию опасного хищника, большая белая акула сама нуждается в защите. Международный союз охраны природы относит ее к уязвимым видам. Среди угроз — целевой вылов, случайное попадание в сети и сокращение кормовой базы.

8. Гренландская полярная акула — позвоночное, способное прожить несколько столетий

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Гренландская акула считается одним из самых долгоживущих позвоночных животных на планете. Согласно научным оценкам, отдельные особи могут жить несколько сотен лет.

Исследование, опубликованное в журнале Science в 2016 году, показало, что возраст самой крупной изученной самки мог составлять примерно 400 лет. При этом диапазон неопределенности оценки был достаточно широким — ученые допускают, что ее возраст мог быть как меньше, так и больше этой цифры.

Гренландские акулы обитают преимущественно в холодных водах Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Они могут вырастать более чем до шести метров, но отличаются крайне медленным ростом — менее одного сантиметра в год.

Из-за низкой температуры воды и особенностей обмена веществ эти животные двигаются очень медленно. Их рацион состоит из рыбы, кальмаров и других морских организмов. Иногда они питаются падалью.

Еще одна особенность вида — чрезвычайно позднее половое созревание. По некоторым оценкам, самки могут достигать репродуктивного возраста лишь после полутора столетий жизни.

Такие особенности делают гренландских акул особенно уязвимыми перед промыслом и случайным выловом. Восстановление их популяций может занимать очень долгое время.

9. Гигантская акула — огромный фильтратор, который питается планктоном

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Гигантская акула занимает второе место по размерам среди современных рыб, уступая только китовой акуле. Крупные особи могут достигать примерно 10–12 метров в длину и весить несколько тонн.

Несмотря на внушительный внешний вид, этот вид совершенно не похож на типичного хищника. Гигантская акула питается планктоном, мелкими ракообразными и другими крошечными организмами.

Во время кормления она медленно плывет с широко раскрытой пастью. Вода проходит через жаберные щели, а специальные структуры задерживают пищевые частицы. По данным Музея естественной истории Великобритании, крупная особь способна пропускать через жабры около двух миллионов литров воды в час.

Обычно гигантских акул можно заметить у поверхности: над водой нередко виден их высокий спинной плавник. Именно поэтому в некоторых регионах их иногда принимают за более опасных морских животных.

В прошлом этих акул активно добывали ради жира из печени и других продуктов. Сегодня они находятся под международной охраной, однако продолжают страдать от случайного вылова и воздействия рыболовства.

10. Китовая акула — крупнейшая рыба на планете

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Китовая акула является абсолютным рекордсменом по размерам среди современных рыб. Ее длина может достигать 18 метров, хотя большинство встречающихся особей значительно меньше.

Узнать этого гиганта можно по характерному рисунку из светлых пятен и полос на темной коже. У каждой особи он индивидуален, поэтому ученые используют его для идентификации и наблюдения за перемещениями животных.

Несмотря на огромные размеры, китовая акула совершенно не похожа на типичного хищника. Она питается планктоном, мелкой рыбой и другими небольшими морскими организмами, фильтруя воду через жабры.

Эти акулы обитают в теплых водах тропических и субтропических регионов. Они могут преодолевать огромные расстояния в поисках пищи и подходящих условий для размножения.

Китовые акулы обычно не проявляют агрессии по отношению к людям. В некоторых местах дайверы могут наблюдать за ними в естественной среде обитания, соблюдая правила безопасного взаимодействия с животными.

Однако крупнейшая рыба планеты находится под угрозой исчезновения. Среди основных причин — промысел, случайное попадание в рыболовные сети, столкновения с судами и загрязнение океана.

Почему крупные акулы нуждаются в защите

Несмотря на то что акулы существуют на Земле сотни миллионов лет, сегодня многие виды сталкиваются с серьезными угрозами. Чрезмерный промысел, торговля плавниками, случайный вылов и разрушение морских экосистем приводят к сокращению отдельных популяций.

Особенно уязвимы крупные виды, которые медленно растут, поздно достигают половой зрелости и производят сравнительно небольшое количество потомства. Даже при снижении интенсивности промысла их численность может восстанавливаться десятилетиями.

При этом акулы играют важную роль в поддержании равновесия морских экосистем. Они регулируют численность других животных и участвуют в сохранении устойчивости пищевых цепей.

Поэтому сохранение этих древних обитателей океана важно не только для защиты отдельных видов, но и для здоровья всей морской среды.