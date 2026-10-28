Мошенничество на 158 млн тенге: осужденной в Уральске отсрочили наказание

Уральский городской суд вынес обвинительный приговор женщине, которую признали виновной в мошенничестве. Общая сумма ущерба превысила 158 миллионов тенге. По данным суда ЗКО, в 2024-2025 годах женщина представлялась сотрудницей разных банков и входила в доверие к людям. Она обещала помочь с оформлением ипотеки, покупкой жилья на льготных условиях, приобретением автомобилей и привлечением инвестиций в собственный бизнес. Взамен гражданам обещали высокую прибыль.

Чтобы убедить людей в надежности своих предложений, на первых этапах женщина частично возвращала вложенные деньги и выплачивала проценты. Для этого она использовала средства новых участников. Позже она присваивала крупные суммы. Всего по делу установили 26 эпизодов мошенничества.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств она просила учесть наличие несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья. Суд назначил ей 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Однако, поскольку у осужденной есть ребенок младше 14 лет, исполнение наказания отсрочили на четыре года. Поэтому женщину освободили из-под стражи прямо в зале суда. В течение этого времени за ней будет следить служба пробации.

Большинство гражданских исков о возмещении материального ущерба суд удовлетворил полностью или частично. Общая сумма взысканий превысила 100 миллионов тенге. Иски двух потерпевших оставили без рассмотрения, поскольку причиненный им ущерб был полностью возмещен добровольно. При этом требования о компенсации морального вреда суд не удовлетворил.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения.