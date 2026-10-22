Мощная вспышка произошла на Солнце: Земле может грозить удар плазмы

На Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X2.5. Она произошла 24 апреля в 04:07 по московскому времени и стала самой мощной за последние два с половиной месяца. Событие сопровождалось крупным выбросом плазмы, однако, по предварительным оценкам специалистов, он может не представлять серьёзной угрозы для Земли, передает МойГород со ссылкой на материал Наука Mail.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, усиление солнечной активности, о котором учёные предупреждали накануне, привело к вспышке высшего уровня. Её мощность достигла X2.5.

Предыдущая вспышка такого масштаба произошла 4 февраля. Тогда на Солнце зарегистрировали событие класса X4.2, ставшее частью исключительно мощной серии солнечных явлений, которую специалисты назвали самой сильной в XXI веке.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Достигнет ли выброс плазмы Земли

Вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо заметен на снимках космических телескопов. Однако, по данным специалистов, источник события находился значительно ближе к краю солнечного диска. Поэтому основная масса плазмы, предположительно, направляется в сторону от линии Солнце — Земля.

Это снижает вероятность того, что выброс окажет существенное воздействие на нашу планету. Прямой фронтальный удар, по предварительной оценке, исключён. При этом полностью исключать взаимодействие Земли с краем плазменного облака пока нельзя.

Более точные выводы учёные рассчитывают получить после завершения математического моделирования. Результаты должны помочь уточнить направление движения плазмы и оценить вероятность её контакта с Землёй.

Возможны ли новые вспышки

По состоянию на момент публикации специалисты не наблюдали признаков снижения солнечной активности. Поэтому в течение дня не исключалось возникновение новых мощных вспышек.

Солнечные вспышки представляют собой внезапные выбросы энергии, возникающие в результате перестройки магнитных полей на Солнце. События класса X относятся к наиболее мощным. Если они сопровождаются направленными на Землю выбросами корональной массы, это может привести к геомагнитным бурям, нарушениям радиосвязи и сбоям в работе спутниковых систем.

Ранее российские учёные представили проект обсерватории на базе малых спутников для изучения Солнца. Новая система наблюдений должна помочь исследователям подробнее изучать солнечную активность и процессы, способные влиять на космическую погоду.