Можно ли купить вторую квартиру за счёт жилищных выплат: решение Конституционного суда

Поводом для разбирательства стало обращение сотрудника правоохранительных органов. Ранее он уже купил однокомнатную квартиру с помощью жилищных выплат и полностью закрыл ипотеку.

Казахстанец попытался повторно оформить ипотеку с использованием государственных жилищных выплат, но получил отказ и дошёл до высшей судебной инстанции. Конституционный суд РК признал законным ограничение, согласно которому граждане могут использовать эту льготу для покупки недвижимости в собственность только один раз, о чем сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Поводом для разбирательства стало обращение сотрудника правоохранительных органов. Ранее он уже купил однокомнатную квартиру с помощью жилищных выплат и полностью закрыл ипотеку, после чего начисления прекратились. Когда мужчина решил взять новую ипотеку на двухкомнатную квартиру, ему отказали.

- Заявитель полагал, что запрет на повторное использование жилищных выплат нарушает конституционные гарантии обеспечения жильём и принцип равенства перед законом и судом, - отметили в суде.

Пройдя первую и апелляционную инстанции, истец обратился в Конституционный суд, однако и там его доводы не убедили. Судьи разъяснили, что льгота выплачивается из бюджета взамен служебного жилья, а порядок её предоставления зафиксирован законом с учётом финансовых возможностей государства.

- Законодательство предусматривает однократную реализацию данного права. Заявитель воспользовался этой возможностью, приобретя квартиру с использованием жилищных выплат. После полного погашения ипотечного займа выплаты были прекращены, а не приостановлены, - подчеркнули в ведомстве.

В Конституционном суде добавили, что такое правило не нарушает права граждан. Судьи подчеркнули, что у сотрудника остаётся возможность получить служебное жильё с учётом состава семьи либо претендовать на выплаты для аренды квартиры, если его переведут по службе в другой регион.

