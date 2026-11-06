Можно ли сдавать квартиру в ипотеке: условия и риски

Можно ли официально сдавать ипотечную квартиру в аренду, как правильно получить разрешение банка и какие штрафы грозят заёмщику за нарушение договора, рассказали эксперты.

Сдавать жильё, купленное в ипотеку, закон не запрещает. Однако пока недвижимость находится в залоге у финансовой организации, собственник обязан соблюдать требования кредитного договора и Гражданского кодекса. Об этом сообщает Krisha.kz.

Главное - что написано в договоре

Пустить в квартиру арендаторов можно только с согласия банка, если иные правила не прописаны в документе. Ошибочно думать, что отсутствие прямого запрета автоматически даёт право сдавать квадратные метры.

Условия у разных кредиторов отличаются: в одних договорах прописан запрет на аренду, в других - требование обязательно получить письменное разрешение, а в третьих - свободное заселение жильцов без дополнительных согласований.

Как правильно оформить разрешение

Чтобы избежать проблем, перед поиском жильцов стоит внимательно изучить ипотечный договор.

Если четких указаний нет, лучше направить запрос в банк - написать заявление в отделении или подать заявку через мобильное приложение. Финансовая организация должна дать официальный ответ или обоснованный отказ в течение 15 рабочих дней.

Чем грозит сдача квартиры "втайне"

Заселение арендаторов без ведома банка - это прямое нарушение условий залога, если договор требует согласования.

За такую самодеятельность кредитор вправе применить финансовые санкции. Размер штрафа обычно составляет от 1% до 2% от стоимости залогового имущества, и эта сумма обязательно фиксируется в договоре займа.