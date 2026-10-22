Мужчина провел 6 дней без еды и воды на Эвересте и чудом выжил

Гид Хиллари Дава Шерпа выжил после шести дней в суровых условиях в районе Эвереста. Мужчина пропал во время спуска с горы, и его удалось обнаружить лишь спустя почти неделю. К тому моменту он был сильно истощён и страдал от обморожения.

Шерпу нашли участники команды, занимавшейся сбором мусора в районе ледопада Кхумбу неподалёку от базового лагеря Эвереста. После обнаружения мужчину эвакуировали вертолётом и доставили в больницу. По сообщениям СМИ, всё это время он находился в условиях экстремального холода и высокогорья. Предполагается, что несколько дней мужчина провёл без еды, воды и дополнительной подачи кислорода, передает МойГород.

По словам самого Шерпы, первые два дня он ничего не ел, а затем начал жевать лёд, чтобы хоть как-то утолить жажду. Позже он нашёл в кармане несколько кусочков шоколада, которые помогли ему продержаться.

Фото: EPA/Shutterstock

Как гид оказался один в горах

52-летний Дава Шерпа пропал 29 мая 2026 года, когда спускался с Эвереста вместе с польским альпинистом. Мужчина не дошёл до базового лагеря, а связь с ним исчезла. Последний раз его видели на высоте около 7,6 тысячи метров — в зоне, где из-за разреженного воздуха организму критически не хватает кислорода.

Поиски осложнялись погодными условиями и высотой. К тому времени альпинистский сезон подходил к концу, а закреплённые на маршруте лестницы и верёвки, помогавшие преодолевать опасные участки, уже начали убирать.

Родственники постепенно теряли надежду на его возвращение и даже начали проводить погребальные обряды. Однако утром 4 июня участники команды, занимавшейся уборкой мусора в районе ледопада Кхумбу, заметили мужчину, который медленно полз в сторону базового лагеря.

Фото: EPA/Shutterstock

«Я думал, что погибну»

После спасения Шерпу доставили вертолётом в больницу Катманду. У него диагностировали обморожение, обезвоживание и перелом. Несмотря на тяжёлое состояние, мужчина оставался в сознании, разговаривал с близкими и постепенно восстанавливался.

Позже гид рассказал, что, когда у него закончился кислород, он уже не мог нормально идти. По его словам, он не заблудился, а просто отстал от группы, после чего оказался один в экстремальных условиях.

«Я не думал, что останусь в живых. Мне казалось, что я так и погибну», — рассказал Шерпа в интервью BBC Nepali.

История спасения вызвала широкий резонанс среди альпинистов. Однако вместе с восхищением стойкостью гида возникли и вопросы к организации экспедиции: почему мужчина остался один на опасном участке и насколько своевременно начались поиски. Обстоятельства произошедшего потребовали отдельного расследования.