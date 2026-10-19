Мужчина провел более 60 часов под водой в затонувшем судне и выжил

В мае 2013 года нигерийский повар Харрисон Окене пережил кораблекрушение, которое унесло жизни почти всего экипажа. Когда буксир Jascon-4 перевернулся и затонул у побережья Нигерии, мужчина оказался в ловушке на глубине около 30 метров. Вокруг была ледяная тьма, судно постепенно заполняла вода, а выбраться наружу самостоятельно он не мог, передает МойГород.
Однако Окене удалось найти небольшой воздушный карман внутри затонувшего корпуса. В нём он провёл около 60–62 часов, пока водолазы, прибывшие извлечь тела погибших, неожиданно не обнаружили живого человека. Из 12 членов экипажа выжил только он.
Буксир перевернулся и затонул за считаные минуты
Утром 26 мая 2013 года буксир Jascon-4 находился примерно в 30 километрах от побережья Нигерии, в районе Эскравос. Судно участвовало в операциях по буксировке и стабилизации нефтяного танкера, когда попало в тяжёлые условия на море.
По словам Окена, всё произошло очень быстро. Рано утром он находился в туалете, когда судно внезапно начало переворачиваться. Вода стремительно заполняла помещения, и членам экипажа приходилось искать путь к спасению в полной темноте.
Повар попытался выбраться наружу, но не смог добраться до аварийного выхода. Поток воды увлёк его в другое помещение, где ему удалось оказаться в пространстве, ещё не полностью затопленном водой.
Буксир лёг вверх дном на морское дно на глубине около 30 метров. Все остальные члены экипажа оказались в смертельно опасной ситуации.
Воздушный карман стал единственным шансом
Оказавшись внутри затонувшего судна, Окене обнаружил небольшой воздушный карман под потолком помещения. После того как буксир перевернулся, потолок фактически превратился в верхнюю точку пространства, в котором скопился воздух.
Мужчина держался у поверхности воды, стараясь оставаться там, где ещё можно было дышать. Вокруг было темно, холодно и практически не слышно ничего, кроме воды и звуков разрушающегося судна.
В интервью после спасения Окене рассказывал, что слышал крики и голоса своих товарищей, но постепенно они стихли. Он боялся утонуть и молился, надеясь, что помощь всё-таки придёт.
Воздушный карман позволил ему оставаться в живых, однако не гарантировал спасения. Запас воздуха был ограничен, вода продолжала окружать помещение, а выбраться из корпуса без специального оборудования было практически невозможно.
Водолазы искали погибших, но нашли живого человека
После крушения началась поисково-спасательная операция. К затонувшему буксиру направили водолазов компании DCN Diving, которые должны были обследовать корпус и извлечь тела погибших моряков.
К тому моменту прошло уже больше двух суток, и надежды найти выживших практически не оставалось. Водолазы обследовали затонувшее судно, расположенное на глубине около 30 метров.
Во время одного из погружений произошло неожиданное: один из спасателей заметил руку, появившуюся из темноты, и понял, что перед ним живой человек. Это был Харрисон Окене, который провёл в воздушном кармане примерно 60–62 часа.
По свидетельствам участников спасательной операции, сам момент обнаружения мужчины стал полной неожиданностью. Водолазы рассчитывали найти погибших, но вместо этого столкнулись с человеком, который каким-то образом пережил несколько суток внутри затонувшего судна.
Почему его не смогли сразу поднять на поверхность
Даже после обнаружения Окене оставался в опасности. Из-за длительного пребывания на глубине его организм подвергался воздействию повышенного давления, поэтому быстро поднять мужчину на поверхность было нельзя.
Водолазы обеспечили его необходимым снаряжением и помогли добраться до специального водолазного колокола, а затем подняли на судно обеспечения. После этого Окене поместили в декомпрессионную камеру, где он провёл ещё около двух суток под медицинским наблюдением. Постепенное снижение давления было необходимо, чтобы избежать опасных последствий резкого подъёма с глубины.
В конце концов мужчина смог восстановиться после пережитого. Один из самых невероятных эпизодов этой истории заключался в том, что спасатели обнаружили его живым во время операции, которую изначально проводили для извлечения тел погибших.
Единственный выживший из 12 членов экипажа
Из 12 человек, находившихся на борту Jascon-4, Харрисон Окене оказался единственным выжившим. Остальные 11 членов экипажа погибли.
История нигерийского повара получила широкую известность после публикации видеозаписи спасательной операции. На кадрах видно, как водолаз обследует затонувшее судно и неожиданно обнаруживает живого человека. Видео стало одним из самых известных свидетельств того, насколько непредсказуемыми могут быть поисковые операции под водой.
Случай Окена привлёк внимание и специалистов по физике и дайвингу: они пытались оценить, как небольшой воздушный карман мог сохранить достаточно кислорода для выживания в течение такого длительного времени. Оказалось, что многое зависит от объёма воздуха, глубины, давления и интенсивности дыхания человека.
История Харрисона Окена напоминает, что даже в условиях, которые кажутся безнадёжными, шанс на спасение иногда сохраняется. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из затонувшего буксира, но сумел удержаться в небольшом пространстве с воздухом и дождаться водолазов, которые пришли туда за погибшими.