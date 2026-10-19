Мужчина провел более 60 часов под водой в затонувшем судне и выжил

В мае 2013 года нигерийский повар Харрисон Окене пережил кораблекрушение, которое унесло жизни почти всего экипажа. Когда буксир Jascon-4 перевернулся и затонул у побережья Нигерии, мужчина оказался в ловушке на глубине около 30 метров. Вокруг была ледяная тьма, судно постепенно заполняла вода, а выбраться наружу самостоятельно он не мог, передает МойГород.

Однако Окене удалось найти небольшой воздушный карман внутри затонувшего корпуса. В нём он провёл около 60–62 часов, пока водолазы, прибывшие извлечь тела погибших, неожиданно не обнаружили живого человека. Из 12 членов экипажа выжил только он.

Буксир перевернулся и затонул за считаные минуты

Утром 26 мая 2013 года буксир Jascon-4 находился примерно в 30 километрах от побережья Нигерии, в районе Эскравос. Судно участвовало в операциях по буксировке и стабилизации нефтяного танкера, когда попало в тяжёлые условия на море.

По словам Окена, всё произошло очень быстро. Рано утром он находился в туалете, когда судно внезапно начало переворачиваться. Вода стремительно заполняла помещения, и членам экипажа приходилось искать путь к спасению в полной темноте.

Повар попытался выбраться наружу, но не смог добраться до аварийного выхода. Поток воды увлёк его в другое помещение, где ему удалось оказаться в пространстве, ещё не полностью затопленном водой.

Буксир лёг вверх дном на морское дно на глубине около 30 метров. Все остальные члены экипажа оказались в смертельно опасной ситуации.

Воздушный карман стал единственным шансом

Кадр из видео.

Оказавшись внутри затонувшего судна, Окене обнаружил небольшой воздушный карман под потолком помещения. После того как буксир перевернулся, потолок фактически превратился в верхнюю точку пространства, в котором скопился воздух.

Мужчина держался у поверхности воды, стараясь оставаться там, где ещё можно было дышать. Вокруг было темно, холодно и практически не слышно ничего, кроме воды и звуков разрушающегося судна.

В интервью после спасения Окене рассказывал, что слышал крики и голоса своих товарищей, но постепенно они стихли. Он боялся утонуть и молился, надеясь, что помощь всё-таки придёт.

Воздушный карман позволил ему оставаться в живых, однако не гарантировал спасения. Запас воздуха был ограничен, вода продолжала окружать помещение, а выбраться из корпуса без специального оборудования было практически невозможно.

Водолазы искали погибших, но нашли живого человека

После крушения началась поисково-спасательная операция. К затонувшему буксиру направили водолазов компании DCN Diving, которые должны были обследовать корпус и извлечь тела погибших моряков.

К тому моменту прошло уже больше двух суток, и надежды найти выживших практически не оставалось. Водолазы обследовали затонувшее судно, расположенное на глубине около 30 метров.

Во время одного из погружений произошло неожиданное: один из спасателей заметил руку, появившуюся из темноты, и понял, что перед ним живой человек. Это был Харрисон Окене, который провёл в воздушном кармане примерно 60–62 часа.

По свидетельствам участников спасательной операции, сам момент обнаружения мужчины стал полной неожиданностью. Водолазы рассчитывали найти погибших, но вместо этого столкнулись с человеком, который каким-то образом пережил несколько суток внутри затонувшего судна.

Почему его не смогли сразу поднять на поверхность

Даже после обнаружения Окене оставался в опасности. Из-за длительного пребывания на глубине его организм подвергался воздействию повышенного давления, поэтому быстро поднять мужчину на поверхность было нельзя.

Водолазы обеспечили его необходимым снаряжением и помогли добраться до специального водолазного колокола, а затем подняли на судно обеспечения. После этого Окене поместили в декомпрессионную камеру, где он провёл ещё около двух суток под медицинским наблюдением. Постепенное снижение давления было необходимо, чтобы избежать опасных последствий резкого подъёма с глубины.

В конце концов мужчина смог восстановиться после пережитого. Один из самых невероятных эпизодов этой истории заключался в том, что спасатели обнаружили его живым во время операции, которую изначально проводили для извлечения тел погибших.

Единственный выживший из 12 членов экипажа

Харрисон Окене провел в затонувшем судне двое суток. Фото ©REUTERS

Из 12 человек, находившихся на борту Jascon-4, Харрисон Окене оказался единственным выжившим. Остальные 11 членов экипажа погибли.

История нигерийского повара получила широкую известность после публикации видеозаписи спасательной операции. На кадрах видно, как водолаз обследует затонувшее судно и неожиданно обнаруживает живого человека. Видео стало одним из самых известных свидетельств того, насколько непредсказуемыми могут быть поисковые операции под водой.

Случай Окена привлёк внимание и специалистов по физике и дайвингу: они пытались оценить, как небольшой воздушный карман мог сохранить достаточно кислорода для выживания в течение такого длительного времени. Оказалось, что многое зависит от объёма воздуха, глубины, давления и интенсивности дыхания человека.

История Харрисона Окена напоминает, что даже в условиях, которые кажутся безнадёжными, шанс на спасение иногда сохраняется. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из затонувшего буксира, но сумел удержаться в небольшом пространстве с воздухом и дождаться водолазов, которые пришли туда за погибшими.