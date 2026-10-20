На что жалуются госслужащие ЗКО?

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО провел мониторинг в госорганах области.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО следит за тем, как госорганы соблюдают законы о госслужбе и качестве госуслуг. Руководитель ведомства Мурат Байсалов рассказал об итогах проверки госорганов области.

- Одним из основных направлений деятельности департамента является защита и восстановление прав граждан и государственных служащих. Мониторинг показал, что в некоторых госорганах людей заставляли работать сверхурочно без оформления приказов. Мы защитили права 264 госслужащих и предоставили им положенное время отдыха, - рассказал Мурат Байсалов.

По словам спикера, ведомство также отменило три дисциплинарных взыскания, наложенных с нарушением закона.

- Начальнику отдела областного управления ветеринарии объявили выговор по представлению прокуратуры. При этом объяснительную с него потребовали с нарушением - на день позже положенного срока. После вмешательства департамента приказ отменили, - пояснил он.

Мурат Байсалов отметил, что из-за путаницы в нормах госслужащим не всегда вовремя выплачивали бонусы. Департамент добился выплат для 23 человек на общую сумму 217 тысяч тенге. Также анализ показал проблемы с перечислением отпускных и командировочных.

- 96 сотрудникам выплатили отпускные на сумму 44 миллиона тенге с опозданием. Местные исполнительные органы задерживали выплату командировочных за служебные поездки. Благодаря нашим мерам 153 госслужащих получили положенные деньги на общую сумму 13,5 миллиона тенге, - рассказал глава департамента.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в некоторых случаях командировочные выплачивали только через месяц, а порой - даже через три. Это грубое нарушение: люди вынуждены тратить собственные сбережения на служебные поездки, что создаёт дополнительные коррупционные риски.