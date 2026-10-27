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Социум

На две недели перекроют улицу в Уральске

Движение будет закрыто для всех видов транспорта.
Жулдызхан Хасангалиева
На две недели перекроют улицу в Уральске
Фото из архива "МГ"

В Уральске временно ограничат движение транспорта по улице Соколиной - проезд будет закрыт с 27 октября по 12 ноября 2026 года.

Как сообщили в акимате города, перекрытие связано со строительно-монтажными работами по прокладке футляра в рамках проекта "Наружные сети водопровода".

В акимате просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты, учитывать дорожную обстановку и заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов в часы пик.

Фото акимата Уральска
Фото акимата Уральска

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