На западе Казахстана начали строить 285 км железной дороги

Старт строительным работам дали представители местной исполнительной власти двух регионов — заместитель акима Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай и заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев, а также руководящий состав инвесторов из TEXOL и Qazaq Kalium LTD.

Инфраструктурный проект охватывает модернизацию и строительство порядка 285 километров путей. Строителям предстоит провести капитальный ремонт действующей ветки «Макат – Индербор» и проложить совершенно новый участок до месторождения Сатимола в Акжайыкском районе ЗКО.

После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность магистрали составит от 6 до 7 миллионов тонн грузов ежегодно. Вся логистика завязана на освоении богатейших запасов минерального сырья: первую партию калийной руды инвесторы рассчитывают отгрузить уже в 2028 году.

Реализация проекта полностью финансируется за счет собственных средств инвестора без привлечения бюджетного финансирования. При этом проект окажет ощутимый социальный эффект на экономику обоих регионов за счет создания новых рабочих мест и загрузки казахстанской промышленности.

На этапе строительных работ будет задействовано до 300 специалистов, а после запуска магистрали постоянную работу получат порядка 200 человек. Для транспортировки сырья планируют использовать грузовые вагоны исключительно отечественной сборки. В частности, парк пополнят составами, выпускаемыми на Атырауском вагоностроительном заводе, входящем в группу компаний TEXOL.

Главной стратегической интригой проекта остается его дальнейшее развитие. В перспективе ветку планируют продлить в направлении озера Шалкар с выходом на станцию Алгабас.

Такое расширение путей позволит сформировать полноценный железнодорожный коридор между Уральском и Атырауской областью. Это не только существенно укрепит межрегиональную торговлю и сократит транспортные издержки для бизнеса, но и придаст мощный импульс туризму и промышленному потенциалу всего Западного Казахстана.