Налог на проценты по депозитам в Казахстане: в министерстве ответили на слухи

В Казахстане распространяются слухи о введении налога на вознаграждения по банковским вкладам. В Миннацэкономики прокомментировали информацию.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о том, что в Казахстане якобы планируют облагать налогом вознаграждения по депозитам физических лиц. Сообщение официально опровергли в Центре по борьбе с дезинформацией СЦК, ссылаясь на данные Министерства национальной экономики РК.

В профильном ведомстве подчеркнули, что вопрос введения подобного налога правительством не рассматривается.

- Согласно статье 430 Налогового кодекса Республики Казахстан, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их банковским вкладам (депозитам), не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом, - напомнили в министерстве.

В Центре призвали казахстанцев доверять только официальным источникам и не распространять недостоверные сведения, которые провоцируют трения в обществе и вызывают лишнюю тревогу у вкладчиков.