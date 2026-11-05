Налог на проценты по депозитам в Казахстане: в министерстве ответили на слухи

В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о том, что в Казахстане якобы планируют облагать налогом вознаграждения по депозитам физических лиц. Сообщение официально опровергли в Центре по борьбе с дезинформацией СЦК, ссылаясь на данные Министерства национальной экономики РК.
В профильном ведомстве подчеркнули, что вопрос введения подобного налога правительством не рассматривается.
- Согласно статье 430 Налогового кодекса Республики Казахстан, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их банковским вкладам (депозитам), не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом, - напомнили в министерстве.
В Центре призвали казахстанцев доверять только официальным источникам и не распространять недостоверные сведения, которые провоцируют трения в обществе и вызывают лишнюю тревогу у вкладчиков.