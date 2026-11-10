«Наш гражданский долг»: Токаев поручил создать лучшие условия для изучения казахского языка

Глава государства подчеркнул, что вопрос развития языка напрямую связан с национальной безопасностью и единством страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, выступив с речью на юбилейном X съезде международного общества "Қазақ тілі", сделал ряд важных заявлений о будущем государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что вопрос развития языка напрямую связан с национальной безопасностью и единством страны. Он сообщил, что уже дал поручение правительству и профильным ведомствам обеспечить максимально благоприятную среду для всех граждан, стремящихся овладеть казахским.

- Казахский язык - непоколебимая опора национального единства. В этой связи я хотел бы особо отметить представителей других национальностей, овладевших государственным языком. Среди них - квалифицированные специалисты, занимающиеся преподаванием казахского языка. Есть также немало граждан, которые прославляют наш язык в социальных сетях. Такие люди вносят вклад в развитие нашего языка и создают его светлое будущее конкретными действиями. Мы должны принимать их труд с уважением и благодарностью, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент с удовлетворением отметил, что в последние годы в обществе наблюдается устойчивый рост интереса к изучению государственного языка. Это, по его мнению, требует от государства симметричных и современных шагов.

- Создание для них наилучших условий - наш гражданский долг. Необходимо разрабатывать передовые методики, в том числе цифровые обучающие инструменты, которые позволят быстро и легко выучить казахский язык, - добавил Токаев.

Для решения этой задачи президент призвал объединить усилия академического сообщества и сектора передовых технологий. Он считает целесообразным привлечь к разработке программ лингвистов в тандеме с IT-специалистами.