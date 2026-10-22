Не «медь», а золото на 1,5 млрд тенге: АФМ пресекло крупный канал вывоза руды

Масштабные обыски и следственные действия прошли сразу в нескольких регионах страны.

В области Жетісу сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли канал незаконного вывоза за рубеж 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды, общая стоимость которой оценивается в 1,5 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба АФМ.

По данным ведомства, контрабандисты пытались скрыть реальный состав сырья: в сопроводительных таможенных документах ценную руду декларировали как "руду и концентраты медные".

Масштабные обыски и следственные действия прошли сразу в нескольких регионах страны. На складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях оперативники обнаружили еще более 1 000 тонн аналогичного сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.

- Следствием установлен директор компании-экспортера - ТОО "RedGold Mining", а также другие лица, причастные к организации незаконной схемы. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

С санкции суда на финансовые активы и денежные средства ТОО "RedGold Mining" наложен арест.

Расследование продолжается.