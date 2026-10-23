«Некоторые выплаты - это скорее растрата»: Токаев заявил о пересмотре социальных льгот в Казахстане

Глава государства напомнил, что за последние семь лет на социальную сферу направили 88 триллионов тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время торжественной речи к Дню Республики поднял вопрос эффективности господдержки и заявил, что часть социальных выплат в стране используется нерационально. Сейчас Правительство проводит ревизию всей системы, передаёт пресс-служба Акорды.

Глава государства напомнил, что за последние семь лет на социальную сферу направили 88 триллионов тенге, которые должны работать как прямые инвестиции в качество жизни граждан. В частности, с 2019 года в Казахстане построили 1 259 медицинских объектов, а бесплатным горячим питанием в школах обеспечили более 1,7 миллиона детей.

- В Конституции страны чётко установлено право на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Нашим гражданам доступно более тысячи бесплатных видов медицинских услуг. Без преувеличения, это абсолютно уникальный формат социальной поддержки населения, - подчёркнул Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент указал на необходимость навести порядок в системе пособий и льгот, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней действительно нуждается.