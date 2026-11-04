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Социум

Неплательщики алиментов спускали деньги на ставки в Атырау

С начала года прокуратура Атырауской области активизировала работу по взысканию долгов по алиментам.
Арайлым Усербаева
Неплательщики алиментов спускали деньги на ставки в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Проверки показали, что среди уклонистов оказались далеко не бедные люди: пока дети не получали положенных выплат, их отцы занимались пассажирскими перевозками, владели имуществом и спускали крупные суммы в букмекерских конторах.

По данным Генеральной прокуратуры РК, за злостное уклонение от уплаты алиментов к административной ответственности привлекли 138 человек. В отношении еще 16 неплательщиков начато уголовное преследование.

Досталось и тем, кто должен был принудительно взыскивать эти долги. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и халатность к дисциплинарной ответственности привлекли 90 судебных исполнителей.

Жесткий контроль дал свои результаты: сотрудникам прокуратуры удалось добиться выплаты задолженностей на сумму свыше 200 миллионов тенге. Положенные деньги наконец получили более 1400 детей.

В прокуратуре напомнили, что обязанность содержать собственных детей сохраняется за родителями независимо от места их проживания, а работа по защите прав несовершеннолетних находится на постоянном контроле.

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