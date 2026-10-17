НЛО, инопланетяне и пришельцы: самые известные случаи из истории

Истории о неопознанных летающих объектах десятилетиями будоражат воображение людей. Одни наблюдения становились поводом для масштабных расследований, другие порождали теории заговора и легенды об инопланетянах. При этом многие загадочные явления со временем получали вполне земное объяснение, передает МойГород со ссылкой на «Газеты.Ru».

Розуэлл: история, породившая легенду

Одним из самых известных эпизодов, связанных с НЛО, стали события июля 1947 года в окрестностях американского города Розуэлл. Именно эта история во многом повлияла на представление о внеземных аппаратах в массовой культуре, где они со временем закрепились в образе летающих тарелок.

В начале июля местный фермер сообщил об обнаружении необычных обломков неподалёку от своего ранчо. По его словам, после ночного происшествия на земле остались фрагменты неизвестного материала, которые впоследствии забрали военные.

Майор Джесси Марсел и обломки летающего объекта (Форт-Уэрт, 8 июля 1947 года). Фото: wikipedia

История быстро попала в местную прессу, а затем привлекла внимание СМИ по всей стране. Военные сначала сообщили об обнаружении «летающего диска», однако вскоре изменили официальную версию произошедшего.

Вокруг инцидента возникло множество конспирологических теорий. Особую популярность приобрели рассказы о том, что обломки и тела погибших инопланетян якобы доставили на секретную базу «Зона-51».

Однако позднее американские власти объяснили происхождение обломков секретным проектом Mogul. В его рамках использовали высотные аэростатические системы для обнаружения возможных советских ядерных испытаний. Таким образом, история, ставшая символом контакта с инопланетянами, могла быть связана с засекреченными военными разработками.

Погоня за загадочным объектом

Ещё один известный случай произошёл в январе 1948 года в США. Военный лётчик Томас Мантелл поднялся в воздух, чтобы перехватить необычный объект, замеченный в небе над штатом Кентукки.

По свидетельствам очевидцев, объект выглядел как крупная светящаяся сфера. Мантелл продолжил подъём на большую высоту, но его самолёт потерпел крушение. Пилот погиб.

Впоследствии специалисты пришли к выводу, что лётчик мог преследовать высотный аэростат Skyhook, который использовался в научных и военных целях. Из-за недостатка кислорода на большой высоте Мантелл потерял сознание, после чего самолёт рухнул.

Этот случай стал одним из наиболее известных примеров того, как наблюдение необычного объекта и трагическая случайность породили историю об НЛО.

«Летающие тарелки» над Белым домом

Летом 1952 года жители Вашингтона неоднократно сообщали о необычных объектах в небе. Наиболее громкие наблюдения произошли в июле: неопознанные отметки фиксировали и радары диспетчеров аэропортов, что усилило тревогу и привлекло внимание военных.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В конце июля ВВС США провели пресс-конференцию, на которой представители военного ведомства попытались объяснить происходящее. Среди возможных причин называли атмосферные явления и ошибки радиолокационного наблюдения.

Lockheed F-94 Starfire . Фото: Wikimedia Commons

Позднее исследователи предположили, что часть наблюдений могла быть связана с температурной инверсией — состоянием атмосферы, при котором радиоволны распространяются необычным образом и создают ложные отметки на радарах.

Тем не менее события над Вашингтоном стали важной частью истории американской уфологии. Они происходили на фоне холодной войны, когда любые необычные явления в воздушном пространстве могли восприниматься как потенциальная угроза национальной безопасности.

Тегеран, 1976 год: загадка в небе над Ираном

В ночь на 19 сентября 1976 года жители Тегерана сообщили о ярком объекте в небе. Информация привлекла внимание военных, и на перехват подняли истребители F-4 Phantom II.

Согласно сообщениям о происшествии, экипажи столкнулись с трудностями при попытках приблизиться к объекту. Один из пилотов сообщал о сбоях в работе бортового оборудования, а также о необычных световых явлениях.

Инцидент расследовали, в том числе с участием американских специалистов. Однако многие детали до сих пор остаются предметом споров. Среди объяснений называли астрономические объекты, технические неисправности и природные явления.

Однозначного подтверждения внеземного происхождения объекта нет. При этом Тегеранский инцидент продолжает привлекать внимание исследователей из-за сочетания свидетельств очевидцев, сообщений военных и вопросов к работе оборудования.

Петрозаводское чудо: НЛО над СССР

В ночь на 20 сентября 1977 года необычное световое явление наблюдали жители Петрозаводска и других районов северо-запада Советского Союза. В небе появился яркий объект, от которого исходили световые лучи. Некоторые очевидцы сравнивали его с медузой или светящимся облаком.

Сообщения о происшествии быстро распространились. О необычном явлении писали советские газеты, а власти организовали научное изучение наблюдений. Случай вызвал интерес и за пределами СССР: жители соседней Финляндии также сообщали о необычном свечении.

Название

Позднее исследователи связали явление с запуском советского спутника «Космос-955», который состоялся 18 сентября 1977 года с космодрома Плесецк. Световой эффект мог быть обусловлен работой ракеты-носителя и взаимодействием её выхлопов с верхними слоями атмосферы.

Петрозаводский феномен стал одним из наиболее известных советских случаев наблюдения НЛО. Он показал, насколько необычно могут выглядеть космические запуски с поверхности Земли — особенно в эпоху, когда информация о военных и космических программах была ограничена.