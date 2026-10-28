Ночные морозы до -6 и ясное небо: прогноз погоды на западе Казахстана на 29 октября

Ближе к концу октября в ряде регионов Казахстана сохранится сухая и преимущественно ясная погода, однако в некоторых областях синоптики прогнозируют ночные заморозки и усиление ветра.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 29 октября, в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью -1...-3 °C, днем +14...+16 °C.

В Атырауской области прогнозируются ясная погода и слабый ветер со скоростью 2-7 м/с, осадков не предвидится. Температура ночью +1...+3 °C, днем +17...+19 °C.

В Мангистауской области также будет ясно и без осадков, но днем ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +7...+9 °C, днем +17...+19 °C.

В Актюбинской области установится солнечная и ясная погода без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью -4...-6 °C, днем +16...+18 °C.