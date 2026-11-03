Новые этические принципы хотят разработать для госслужащих в Казахстане

Над созданием документа работают Администрация Президента, Агентство по стратегическому планированию и реформам и КИСИ.

Для казахстанских чиновников планируют разработать новые этические нормы. Об этом на заседании Правительства РК сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

- Для государственных служащих будут внедрены новые этические принципы, основанные на положениях Конституции, принципах служения государству и обществу. Стратегическим ориентиром проводимых преобразований станет разработка документа с долгосрочным видением приоритетов развития страны, - озвучил Жумангарин.

По его словам, над созданием документа совместными усилиями работают Администрация президента, Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), а также Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ).

