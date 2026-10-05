Новый полицейский класс открылся в ЗКО

3 октября в школе-гимназии имени К. Жумалиева Картобинского района открылся специализированный класс "Жас сақшы". Пятнадцать школьников официально пополнили ряды юных стражей порядка, сообщает polisia.kz. На праздник приехали руководители областного департамента полиции, районный аким и ветераны органов внутренних дел. Они поздравили ребят и пожелали им успехов.

- Класс “Жас сақшы” - это не просто учеба, а настоящая школа патриотизма, где воспитывают достойных граждан, - подчеркнул председатель Совета ветеранов ОВД Алмаз Елбаев.

Это уже девятый такой класс в Западно-Казахстанской области. Ребята будут углубленно изучать законы, учиться ответственности и дисциплине. Новому классу присвоили имя Алпамыса Жексенбаева - сотрудника полиции, который погиб при исполнении долга, став примером мужества и чести.

На церемонии побывала супруга героя Баян Жексенбаева. Она поблагодарила полицейских за память и воспитание молодежи, а школьникам пожелала смело идти к своим целям. Кульминацией дня стали торжественное обещание и принятие ребят в движение «Жас сақшы».