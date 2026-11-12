Новый рекорд: банки Казахстана наторговали долларами на $40 млрд

В октябре казахстанские банки установили новые рекорды по торговле долларами на внебиржевом рынке. Объем покупок достиг $40,8 млрд (18,3 трлн тенге). Об этом сообщили аналитики Data Hub. Основную часть операций обеспечили банки-нерезиденты. На их долю пришлось 86% покупок, еще 14% - на казахстанские банки.

Объем продаж долларов оказался практически таким же - $40,7 млрд (18,2 трлн тенге). Распределение между нерезидентами и резидентами осталось прежним: 86% и 14% соответственно. И покупки, и продажи валюты достигли максимальных значений как минимум с 2015 года. Объем покупок превысил отметку в $40 млрд уже второй месяц подряд. Впервые за весь период наблюдений выше этого уровня поднялись и продажи. Высокая активность банков на внебиржевом рынке сохраняется с октября 2025 года - уже 13 месяцев подряд. За это время средний объем операций составил $34,8 млрд.

В то же время активной остается торговля российским рублем и евро. Объемы операций с рублем стабильно высоки со второй половины 2024 года. По евро повышенная активность наблюдается в течение 17 из последних 19 месяцев. Однако до рекордных значений этим валютам пока далеко.

А вот сделки с китайским юанем в октябре практически не проводились. При этом, по информации источников Bloomberg, казахстанские банки могут обслуживать зарубежных клиентов через операции с юанем в других валютах, а не в тенге. Поэтому такие сделки могут не отражаться в официальной статистике. Кроме того, с октября 2025 года на высоком уровне остается и биржевая торговля долларами.