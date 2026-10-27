Обещают списать кредиты до 5 млн тенге: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников в TikTok

Граждан Казахстана предупредили, чем может обернуться переход по ссылкам с обещаниями помощи в списании задолженностей. О рисках стать жертвой фишинга сообщили в Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией.

В соцсети TikTok стали активно распространяться видеоролики с использованием государственной символики Казахстана. В них гражданам старше 18 лет обещают списать кредиты и штрафы на сумму до 5 млн тенге. Для этого пользователям предлагают перейти по ссылке в описании профиля. Анализ этих ресурсов выявил явные признаки мошенничества:

- Сайт имитирует якобы официальный сервис социальной помощи. Пользователю предлагают указать год рождения, после чего сообщают о соответствии условиям программы и предлагают перейти в Telegram. Таймер обратного отсчета создает ощущение срочности и подталкивает к быстрым действиям. При подтверждении авторизации в Telegram пользователь, по сути, предоставляет посторонним доступ к своей учетной записи, личной переписке и связанным данным, - предупредили казахстанцев.

Специализированные сервисы квалифицируют данный ресурс как фишинг и спам. Кроме того, домен был зарегистрирован всего за 17 дней до проверки.

- Совокупность этих признаков указывает на риск фишинга под предлогом получения государственной помощи, - уточнили в Центре по борьбе с дезинформацией.

Как распознать подозрительный сайт: советы экспертов

В ведомстве сформировали перечень рекомендаций для защиты персональных данных:

Проверяйте доменное имя. Официальные госресурсы Казахстана работают в зоне .gov.kz, а другие официальные организации - .kz. Их названия обычно пишутся латиницей с использованием казахских слов или аббревиатур.

Обращайте внимание на нестандартные домены. Зоны вроде .cfd, .xyz, .top или .click - повод проявить повышенную осторожность.

Не доверяйте внешнему оформлению. Государственная символика и надписи о "защищенном соединении" не являются гарантией подлинности ресурса.

Перепроверяйте информацию. Сведения о любых социальных программах и правилах погашения задолженностей публикуются только на официальных сайтах ведомств.

Не подтверждайте стороннюю авторизацию. Не передавайте доступ к Telegram и другим сервисам, если не уверены в безопасности ресурса.

Примите меры при подозрительном входе. Если вы уже подтвердили авторизацию, немедленно завершите незнакомые сеансы в настройках Telegram и включите двухэтапную аутентификацию.