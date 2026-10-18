Около 600 семей стоят на учёте в ДЧС ЗКО

Каждый год с наступлением холодов в регионе стартует масштабная профилактическая кампания. Спасатели идут в рейды по жилым домам, чтобы предупредить пожары, уберечь людей от травм и защитить от главной скрытой угрозы - отравления угарным газом.

Как рассказал на брифинге заместитель начальника ДЧС ЗКО Елдос Батталов, с 15 августа по 15 сентября особое внимание уделяют социально уязвимым семьям - многодетным, малообеспеченным и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. На учете у спасателей состоят 587 таких семей.

- Сотрудники ЧС вместе с местными исполнительными органами обошли каждый из этих домов. С хозяевами провели подробные беседы о безопасности и заполнили профилактические карты. Правда, в 142 домах во время визита никого не оказалось, но спасатели обязательно навестят их повторно, - рассказал Елдос Батталов.

По его словам, один из самых надежных способов спасти жизнь при угрозе пожара или утечки угарного газа - установить специальный датчик. Благодаря поддержке местных властей и спонсоров этими приборами уже обеспечили 333 семьи из списка. Напомним, что в прошлом отопительном сезоне датчики стояли у всех 778 семей этой категории, а в планах у ведомства - полностью закрыть потребность и оснастить датчиками абсолютно все дома из списка до конца этого отопительного сезона (2026–2027 годов).