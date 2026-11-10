«Оплачиваю порядка 75 тысяч»: глава Минэнерго раскрыл свои расходы на ЖКУ и зарплату

Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов озвучил свою зарплату и расходы на коммунальные услуги. Также он объяснил, на что идут деньги от повышения тарифов на ЖКУ в Казахстане.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве рассказал, во сколько ему обходятся коммунальные услуги и на что идут средства от повышения тарифов.

Отвечая на вопросы журналистов о личных расходах, глава ведомства открыто озвучил сумму в квитанции за жилье.

- Я плачу порядка 73-75 тысяч тенге ежемесячно за коммунальные затраты. Проживаю в жилом комплексе "Хайвилл". В эту сумму не входят интернет и аренда паркинга. А моя зарплата, которую мне выплачивает государство, составляет около 1,2 миллиона тенге, - сообщил Ерлан Аккенженов.

Также министр объяснил, зачем в стране повышают тарифы на коммунальные услуги и куда именно направляются собранные средства. По его словам, главная цель - модернизация инфраструктуры и надежность энергосистемы.

- Повышение тарифа прежде всего идет на поддержание технологической целостности и надежности оборудования, ремонт ТЭЦ, а также на повышение заработных плат работникам сферы. На сегодняшний день мы уже завершили ремонт 8 из 9 запланированных энергоблоков и 49 из 55 котлов, оставшаяся часть сейчас находится в работе, - пояснил глава Минэнерго.

Он добавил, что только с прошлого года на финансирование электростанций было выделено 348 миллиардов тенге, что позволило существенно снизить число аварийных отключений по всей стране.