Оружие, валюта и 50 тысяч флаконов капель: сотрудников фармкомпаний задержали в Казахстане

Полиция изъяла крупную партию "Тропикамеда", огнестрельное оружие и наличные деньги в ходе спецопераций в Акмолинской и Карагандинской областях.

В Акмолинской области полицейские задержали 11 человек по подозрению в незаконном сбыте сильнодействующих препаратов. В число подозреваемых вошли владельцы и сотрудники фармацевтических компаний, а также курьеры, сообщает Polisia.kz.

По данным МВД, преступная группа организовала канал поставок и распространения медикаментов в Кокшетау, Щучинске и курортной зоне Бурабай. В ходе обысков правоохранители изъяли более 50 тысяч флаконов "Тропикамеда" (глазные капли) и около четырёх тысяч единиц других препаратов. Кроме того, у участников группы обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, несколько автомобилей и крупную сумму денег, включая иностранную валюту.

Еще одну масштабную спецоперацию провели в Карагандинской области: в Караганде и Темиртау стражи порядка задержали ещё 10 человек. Их подозревают в торговле сильнодействующими психотропными веществами. Изъяты психоактивные препараты, а также травматическое и холодное оружие.

По обоим фактам проводится досудебное расследование, следователи устанавливают все обстоятельства и остальных участников схемы.