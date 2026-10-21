Останки сотен людей нашли на дне ледяного озера в горах

Высоко в Гималаях, на высоте более 5 тысяч метров над уровнем моря, находится озеро Роопкунд, которое называют «озером скелетов». Вокруг небольшого водоёма обнаружили останки сотен людей, а генетический анализ показал неожиданную деталь: погибшие принадлежали к разным популяциям и жили с разницей примерно в тысячу лет. Почему люди оказывались в этом отдалённом месте и что привело к их гибели, до сих пор окончательно не установлено, передает МойГород

Озеро, которое скрывает человеческие останки

Роопкунд расположен в индийском штате Уттаракханд, в труднодоступной части Гималаев. Диаметр озера составляет около 40 метров. Большую часть года оно покрыто льдом, однако летом, когда ледяной покров тает, на берегах и в воде становятся заметны человеческие кости.

По оценкам исследователей, останки могут принадлежать от 300 до 800 человек. Широкую известность место получило в 1942 году, когда о скелетах сообщил британский лесной смотритель. Находка вызвала множество вопросов: кем были эти люди, почему они оказались так высоко в горах и погибли ли все одновременно?

Озеро Роопкунд. Фото: Getty Images

На протяжении десятилетий исследователи выдвигали разные версии. Среди них были гибель группы паломников во время сильного шторма, трагедия с участием путешественников и распространение инфекционного заболевания. Однако долгое время установить происхождение останков с достаточной точностью не удавалось.

Что показал анализ ДНК

В 2019 году международная группа учёных опубликовала исследование в журнале Nature Communications, которое изменило представления о происхождении останков. Исследователи изучили древнюю ДНК 38 человек и обнаружили, что они относятся к трём генетически различным группам.

Результаты оказались неожиданными. У 23 человек генетическое происхождение было связано с населением Южной Азии. Ещё 14 человек имели происхождение, характерное для восточного Средиземноморья. У одного человека обнаружили генетические признаки, связанные с Юго-Восточной Азией.

Радиоуглеродный анализ показал, что эти люди жили не в одно время. Останки первой группы датируются приблизительно 800 годом нашей эры, тогда как представители двух других групп погибли примерно в XVIII веке. Таким образом, между основными группами останков лежит около тысячи лет. При этом даже первая группа, вероятно, оказалась у озера в результате нескольких отдельных событий.

Скелеты. Фото: WIKIPEDIA

Это открытие опровергло предположение, что все найденные люди погибли одновременно в одной катастрофе. Кроме того, исследователи не обнаружили близких родственных связей между изученными людьми, что не поддерживает версию о гибели одной большой семьи.

Почему люди оказались в горах

Одна из версий связана с паломничеством. Неподалёку проходит маршрут религиозного путешествия Нанда-Деви-Радж-Джат, связанного с почитанием богини Нанда-Деви. Исследователи допускают, что часть людей могла оказаться в этом районе во время паломничества. Однако установить, действительно ли погибшие направлялись к священным местам, пока не удалось.

Существуют и другие предположения. Согласно одной из версий, люди могли погибнуть во время сильного града, который иногда обрушивается на этот регион. Исследователи обнаружили у нескольких человек незажившие компрессионные переломы, которые могли возникнуть в результате травм. Но эти повреждения сами по себе не доказывают, что причиной смерти стал град.

Учёные также рассматривали возможность эпидемии, однако в исследованных образцах не нашли подтверждений бактериальной инфекции. При этом отсутствие обнаруженных следов возбудителей не позволяет полностью исключить такое объяснение.

Отдельный вопрос вызвала группа людей со средиземноморским происхождением, живших примерно в XVIII веке. Генетические данные указывают на связь с населением восточного Средиземноморья, но не объясняют, зачем эти люди отправились в отдалённые районы Гималаев и при каких обстоятельствах погибли. Исследователи отмечают, что для ответа на этот вопрос нужны дополнительные исторические и археологические данные.

Тайна, которую пока не удалось разгадать

Исследование озера Роопкунд помогло установить происхождение и примерный возраст части погибших, но не дало окончательного ответа на главный вопрос — что именно произошло с этими людьми.

Фото: Atish Waghwase / Harney, É., Nayak, A., Patterson, N. et al.

Сегодня учёные знают, что останки принадлежат людям разного происхождения и относятся как минимум к нескольким периодам. Однако точные обстоятельства их гибели, причины, по которым они оказались у высокогорного озера, и связь между отдельными группами остаются неясными.

История Роопкунда показывает, что даже современные генетические исследования не всегда позволяют восстановить события далёкого прошлого. ДНК может рассказать о происхождении человека, а радиоуглеродный анализ — приблизительно определить время его жизни, но для понимания того, как и почему он погиб, необходимы дополнительные свидетельства.