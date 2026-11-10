От детских игр до IT-технологий: Токаев поставил новые задачи по развитию контента на казахском языке

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей сегодня является наполнение цифрового пространстве качественным и привлекательным материалом.

Развитие казахского языка напрямую зависит от его доступности в цифровой среде - граждане должны иметь возможность смотреть фильмы, играть в игры, искать информацию и учиться на госязыке. Об этом на X съезде международного общества "Қазақ тілі" заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей сегодня является наполнение цифрового пространства качественным и привлекательным материалом.

- Поэтому одной из важнейших задач является расширение в цифровом пространстве качественного и привлекательного контента на казахском языке. Весьма актуальной задачей является увеличение количества IT-продуктов, а также фильмов и игр, направленных на развитие речи детей, - отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, масштабы должны охватывать самые разные сферы - от науки и высоких технологий до предпринимательства, культуры и спорта. При этом государства готово оказывать таким инициативам предметную поддержку.