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Социум

От детских игр до IT-технологий: Токаев поставил новые задачи по развитию контента на казахском языке

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей сегодня является наполнение цифрового пространстве качественным и привлекательным материалом.
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От детских игр до IT-технологий: Токаев поставил новые задачи по развитию контента на казахском языке
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Развитие казахского языка напрямую зависит от его доступности в цифровой среде - граждане должны иметь возможность смотреть фильмы, играть в игры, искать информацию и учиться на госязыке. Об этом на X съезде международного общества "Қазақ тілі" заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей сегодня является наполнение цифрового пространства качественным и привлекательным материалом.

- Поэтому одной из важнейших задач является расширение в цифровом пространстве качественного и привлекательного контента на казахском языке. Весьма актуальной задачей является увеличение количества IT-продуктов, а также фильмов и игр, направленных на развитие речи детей, - отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, масштабы должны охватывать самые разные сферы - от науки и высоких технологий до предпринимательства, культуры и спорта. При этом государства готово оказывать таким инициативам предметную поддержку.

- Необходимо создавать качественные продукты по актуальным темам в области науки, технологий, культуры, предпринимательства, спорта и другим направлениям. В целом, государству следует оказывать конкретную поддержку подобным проектам. По данному вопросу можно создать специальную рабочую группу, - резюмировал Глава государства.

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