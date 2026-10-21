От дипломатии к инвестициям: Казахстан укрепляет экономические связи с Ближним Востоком

Казахстан планомерно наращивает экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока, уделяя особое внимание крупным инвестициям, энергетическим проектам и внедрению современных технологий. Очередным шагом стали встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Израиля Ицхаком Герцогом на полях саммита СВМДА в Баку. Эти переговоры связаны с реализацией проектов, которые могут способствовать обновлению энергетической инфраструктуры Казахстана, созданию новых производств и привлечению необходимых стране технологических решений.

Основой партнёрства с Катаром служат договорённости на общую сумму 17,6 млрд долларов, достигнутые во время официального визита Главы государства в Доху в 2024 году. Одним из основных участников реализации совместных проектов стал холдинг Power International Holding, действующий через UCC Holding во взаимодействии с национальной компанией QazaqGaz.

Значительная часть сотрудничества сосредоточена на строительстве двух газоперерабатывающих заводов на базе месторождения Кашаган. Их мощности составят 1 млрд и 2,5 млрд кубометров газа в год. Ввод предприятий в эксплуатацию запланирован на 2027 и 2030 годы соответственно.

Параллельно ведётся проектирование второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент», предназначенной для поставок газа в южные регионы, где потребность в топливе продолжает расти.

Пакет соглашений также включает строительство в Кызылординской области парогазовой установки мощностью 1144 МВт. Стоимость проекта превышает 1,7 млрд долларов. Ещё одним направлением станет создание предприятия по глубокой переработке зерна в Астане. При этом присутствие катарского капитала в Казахстане охватывает не только промышленность и энергетику: инвесторы вошли в банковский и телекоммуникационный секторы через приобретение Bereke Bank и оператора Tele2/Altel.

Сотрудничество с Израилем ориентировано прежде всего на совместные промышленные проекты, высокие технологии и рациональное использование ресурсов. Возможности для перехода к практической работе обсуждались на бизнес-форуме в Астане, в котором приняли участие около 30 израильских компаний. Встречи представителей бизнеса позволили определить направления дальнейшего взаимодействия и сформировать основу для реализации конкретных инициатив.

Среди рассматриваемых проектов — строительство битумного завода в Атырауской области, продукция которого предназначена для дорожного строительства. Другие направления включают развитие возобновляемых источников энергии в Восточно-Казахстанской области и модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры при участии израильской компании Mekorot Development & Enterprises. Для регионов Казахстана, испытывающих нехватку водных ресурсов, особую ценность представляют израильские технологии очистки и повторного использования воды, а также цифровые системы контроля состояния коммунальных сетей.

По оценкам экспертов, переговоры в Баку отражают практический характер внешнеполитического курса Казахстана. Астана сохраняет самостоятельность в принятии решений и развивает отдельную экономическую повестку с каждым из партнёров на Ближнем Востоке. Такой подход позволяет поддерживать двустороннее сотрудничество, не перенося на него противоречия, существующие между государствами региона.

Результат этой дипломатической работы будет определяться тем, насколько политические договорённости воплотятся в действующие предприятия и инфраструктурные объекты.

Привлечение инвестиций, освоение технологий и создание рабочих мест придают международному сотрудничеству конкретное экономическое содержание и открывают дополнительные возможности для развития страны.