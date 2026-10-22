От набережной до университета: какие крупные проекты реализует «Казахмыс» в Ұлытау

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі совершил рабочую поездку в область Ұлытау, в ходе которой подробно ознакомился с процессом строительства и реконструкции ключевых социальных и инфраструктурных объектов в Жезказгане и Сатпаеве. В центре внимания руководства компании — благоустройство общественных пространств, развитие спортивной и образовательной инфраструктуры, а также строгое соблюдение графиков и высокого качества строительных работ, передает МойГород.

Одним из главных объектов инспекции стала набережная Кенгирского водохранилища в Жезказгане. Проект, полностью финансируемый за счёт собственных средств «Казахмыса», оценивается в 3,4 млрд тенге. По соседству с набережной завершается возведение областной центральной мечети, и в будущем эти объекты сформируют единую комфортную зону для отдыха и досуга горожан.

В сфере культуры и досуга продолжаются масштабные работы ещё на двух крупных объектах. На реконструкцию парка «Жастар» выделено 4,9 млрд тенге. Здесь появятся прогулочные и велосипедные дорожки, фонтан, современные детские площадки и озеленённые зоны, а завершение работ намечено на IV квартал 2026 года.

Параллельно идет капитальный ремонт Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова, на обновление которого предусмотрено 5,1 млрд тенге, с окончанием работ в I квартале 2027 года.

В ходе поездки Руслан Өскенәлі также оценил развитие спортивной и образовательной инфраструктуры региона. В частности, он проверил строительство открытой спортивной площадки с футбольным полем и воркаут-зоной на территории академии «NAMYS». Комплекс включает залы для борьбы, силовых тренировок, игровых видов спорта и танцев, а также общежитие на 150 мест, что позволяет совмещать спортивную подготовку с учёбой.

Значимым пунктом программы стало посещение Университета Ұлытау. Строительство основного учебного корпуса и спортивного зала находится на завершающей стадии, а также продолжается возведение общежития на 140 мест.

Проект направлен на расширение образовательных возможностей для молодёжи и подготовку квалифицированных специалистов для горнодобывающей и металлургической отраслей. В рамках визита руководство «Казахмыса» приняло участие в озеленении территории университета, высадив саженцы деревьев.

В Сатпаеве Председатель Правления проинспектировал благоустройство площади Шахтёрской славы. Общественное пространство, посвящённое трудовым традициям горняков, обновляется в рамках проекта стоимостью 3,3 млрд тенге. Завершение основных строительных работ запланировано на IV квартал 2026 года, а работы по озеленению продолжатся до II квартала 2027 года.

По итогам рабочей поездки особое внимание было уделено соблюдению установленных сроков и качеству строительных работ. «Казахмыс» продолжает принимать активное участие в развитии социальной инфраструктуры регионов присутствия, сохраняя в приоритете создание комфортной городской среды, развитие спорта, культуры и образования для жителей Жезказгана и Сатпаева.