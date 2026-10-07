От скромной регистрации до пышного тоя: сколько стоит свадьба в Казахстане

С июня по ноябрь в Казахстане традиционно проходит свадебный сезон - в эти месяцы фиксируется больше всего регистраций брака. При этом официальных союзов в стране становится меньше: прошлый год показал один из минимальных показателей за последние несколько лет, а в январе–июле тенденция сохранилась. Одной из причин называют демографическую ситуацию: в брачный возраст вступает поколение 90-х, когда в стране наблюдался спад рождаемости. Кроме того, казахстанцы всё чаще откладывают создание семьи на более поздний возраст.

Finprom изучил современные свадебные тенденции и цены на товары и услуги в Алматы, чтобы выяснить, во сколько сегодня обходится организация торжества. Аналитики рассмотрели три варианта: скромную регистрацию брака, небольшую свадьбу на 50 гостей и большой той на 300 человек.

Самый скромный вариант - только регистрация

Если пара решает ограничиться официальной росписью без банкета, минимальный бюджет составит около 128,3 тысячи тенге. В эту сумму входят наряды жениха и невесты, букет, обручальные кольца, а также фото- и видеосъёмка. При выборе более дорогих колец и нарядов расходы могут вырасти до 474 тысяч тенге. Основную часть затрат составляют платье невесты (до 100 тыс. тенге), костюм жениха (до 70 тыс. тенге), а также услуги фотографа и видеографа.

Небольшая свадьба на 50 гостей

Второй популярный формат - Wedding Weekend (свадьба на один-два дня на природе или за городом). В Алматы такие мероприятия чаще всего проходят на загородных базах с видом на горы. В Актау популярны локации у моря, а в Астане - места в Щучинско-Боровской курортной зоне. Аренда площадки рядом с Алматы обойдётся примерно в 200-500 тысяч тенге.

Отдельно придётся заплатить за еду, если площадка не требует пользоваться своей кухней. Кейтеринг на 50 человек стоит от 325 тыс. до 1,2 млн тенге. Цена зависит от меню и формата обслуживания: это может быть фуршет, банкет, пикник-барбекю и другие варианты. С учётом нарядов, колец, декора, цветов, подарков родственникам и фото- и видеосъёмки минимальный бюджет такой свадьбы превышает 1 миллион тенге.

Максимальная сумма может достигать 4,2 миллиона тенге. В неё входят дорогие наряды и кольца, полноценная работа фотографа, оформление площадки и столов, а также тойбастар - подарки гостям. Только на них может уйти до 500 тысяч тенге, а иногда и больше. При этом итоговая сумма может быть ещё выше. Всё зависит от того, на чём молодожёны готовы экономить, а на что хотят потратиться.

Большой той на 300 человек

Самый дорогой вариант - традиционный большой той на 300 гостей. Даже при относительно экономном подходе основная часть расходов уйдёт на ресторан. Если стоимость меню составляет около 25 тыс. тенге на человека, только банкет обойдётся в 7,5 миллиона тенге.

С учётом нарядов, подарков родственникам, оформления и других услуг минимальный бюджет большого тоя составит около 8,7 миллиона тенге. Для сравнения: такой суммы хватило бы на 30%-й первоначальный взнос по ипотеке за квартиру площадью 50 кв. м. Но если семья выбирает премиальный вариант, расходы становятся намного выше. Аренда ресторана и меню могут стоить до 45 миллионов тенге. Ещё до 700 тысяч тенге может уйти на декор. В бюджет также входят несколько нарядов невесты (в том числе для қыз ұзату), большой свадебный торт, услуги артистов и тамады. По данным на сентябрь 2026 года, услуги самого популярного свадебного ведущего в Казахстане могут стоить 8 миллионов тенге. В итоге пышная свадьба на 300 человек с премиальными услугами может обойтись примерно в 57,8 миллиона тенге.