«Ожидаю встречи на саммите G20»: Трамп направил поздравительную телеграмму Токаеву

В своём обращении американский лидер отметил, что гордится тем, как за прошедший год страны углубили стратегическое партнёрство.

Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму на имя Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В своём обращении американский лидер отметил, что гордится тем, как за прошедший год страны углубили стратегическое партнёрство - от сотрудничества в сфере международной безопасности до заключения крупных коммерческих соглашений, выгодных обеим сторонам.

Дональд Трамп также напомнил, что в 1991 году Соединённые Штаты стали первой страной, признавшей независимость Казахстана:

- Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности вашей страны остаётся непоколебимой. Американские компании сыграли и продолжат играть важную роль во впечатляющих экономических успехах Казахстана. Уверен, что крепнущая дружба между нашими странами будет приносить ощутимые результаты на протяжении многих десятилетий. С нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите G20 в декабре, - написал президент США.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) запланирован на 14-15 декабря.