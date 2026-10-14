Пассажир скончался во время полета: самолет совершил вынужденную посадку

Пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг, скончался во время полета. Самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Китае, передает МойГород со ссылкой на E1.RU.

Рейс SU-836 вылетел из аэропорта Кольцово ночью 12 октября. Примерно через три часа после отправления воздушное судно приземлилось в Китае из-за необходимости оказать одному из пассажиров экстренную медицинскую помощь. К этому моменту мужчина уже скончался.

О произошедшем рассказала одна из пассажирок самолета в социальных сетях. По ее словам, люди проснулись после объявления пилота о вынужденной посадке.

«Оказалось, что на борту в течение трех часов летел труп, у него пошла пена изо рта, его пытались откачивать, и в итоге он умер. Это кошмар, он летел один отдыхать. Обвинили женщину, бывший реабилитолог, что она ему второй адреналин поставила, мол, ответственность на себя взяла, а он скончался», — написала пассажирка.

По ее утверждению, тело умершего вынесли из самолета в черном пакете и оставили в Китае.

Официальная информация о причинах смерти пассажира и обстоятельствах оказания ему медицинской помощи в предоставленном сообщении отсутствует.