Пассажирский самолёт пропал с радаров и разбился в море: погибли 162 человека

Полёт должен был занять около двух часов, однако примерно через 40 минут после вылета связь с лайнером была потеряна.

28 декабря 2014 года пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Indonesia AirAsia потерпел крушение над Яванским морем во время рейса из индонезийской Сурабаи в Сингапур. На борту находились 162 человека, включая 155 пассажиров и семерых членов экипажа. Никто не выжил, передаёт редакция со ссылкой на официальные материалы расследования авиационной катастрофы, передает МойГород.

Самолёт выполнял регулярный рейс QZ8501. Он вылетел из аэропорта Джуанда в Сурабае и направлялся в международный аэропорт Чанги в Сингапуре. Полёт должен был занять около двух часов, однако примерно через 40 минут после вылета связь с лайнером была потеряна.

Как произошла катастрофа

Разбившийся самолёт за 8 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

В начале полёта самолёт набрал предусмотренную высоту и продолжил движение по установленному маршруту. Во время полёта экипаж столкнулся с неблагоприятными погодными условиями и запросил разрешение изменить курс, чтобы обойти зону непогоды. Пилоты также попросили разрешить набор большей высоты.

Диспетчеры согласовали изменение маршрута и разрешили набор высоты до определённого эшелона. Однако вскоре после этого самолёт исчез с экранов радаров.

Позднее выяснилось, что перед катастрофой экипаж столкнулся с повторяющимися предупреждениями о неисправности системы управления самолётом. Попытки устранить проблему привели к отключению автопилота и изменению режима управления.

Airbus A320 резко накренился, начал набирать высоту, а затем потерял подъёмную силу и перешёл в сваливание. Экипаж не смог восстановить управляемый полёт, и самолёт упал в Яванское море.

После исчезновения лайнера индонезийские службы начали поисково-спасательную операцию. К поискам подключились военные, полиция, а также специалисты из других стран. Обломки самолёта и тела погибших обнаружили в районе Кариматского пролива, между островами Суматра и Калимантан.

Поисковая операция осложнялась погодными условиями и необходимостью обследовать морское дно. Специалистам также предстояло найти бортовые самописцы, чтобы восстановить последние минуты полёта и установить причины катастрофы.

Что установило расследование

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

Расследование проводил Национальный комитет Индонезии по безопасности на транспорте. К работе также привлекались специалисты из других стран, в том числе представители французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Окончательный отчёт был опубликован 1 декабря 2015 года. Согласно его выводам, одной из причин развития аварийной ситуации стала неисправность электронного компонента блока ограничения перемещения руля направления. В паяных соединениях обнаружили трещины, из-за которых система периодически выдавала предупреждения.

Подобная неисправность возникала и раньше. В ходе полёта предупреждения повторялись несколько раз, а экипаж пытался устранить проблему. При этом действия пилотов по перезапуску системы привели к отключению автопилота и переходу в другой режим управления.

Самолёт резко накренился, после чего начал неконтролируемо набирать высоту. В дальнейшем лайнер потерял подъёмную силу и вошёл в сваливание. Экипаж не смог вывести его из этого состояния.

Таким образом, расследование не свело катастрофу к одной технической неисправности. Значительную роль сыграла последовательность действий экипажа при возникновении повторяющихся предупреждений, а также недостаточная эффективность реакции на развивавшуюся аварийную ситуацию.

Подробности изложены в окончательном отчёте индонезийского Национального комитета по безопасности на транспорте.

Последствия катастрофы

Обломки рейса 8501 (правое крыло). Фото: Wikipedia

Крушение рейса QZ8501 стало одной из крупнейших авиационных катастроф 2014 года. Гибель всех 162 человек на борту вызвала широкий международный резонанс и вновь привлекла внимание к вопросам технического обслуживания самолётов, подготовки пилотов и действий экипажа при отказах бортовых систем.

Расследование показало, что даже повторяющаяся неисправность отдельного компонента может привести к тяжёлым последствиям, если ситуация развивается в сочетании с ошибочными действиями экипажа и потерей управления.

Катастрофа в Яванском море стала напоминанием о том, насколько важны своевременное выявление технических проблем, правильная реакция на предупреждения бортовых систем и подготовка пилотов к действиям в нештатных ситуациях.