Пассажирский самолёт пропал с радаров и разбился в море: погибли 162 человека

28 декабря 2014 года пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Indonesia AirAsia потерпел крушение над Яванским морем во время рейса из индонезийской Сурабаи в Сингапур. На борту находились 162 человека, включая 155 пассажиров и семерых членов экипажа. Никто не выжил, передаёт редакция со ссылкой на официальные материалы расследования авиационной катастрофы, передает МойГород.
Самолёт выполнял регулярный рейс QZ8501. Он вылетел из аэропорта Джуанда в Сурабае и направлялся в международный аэропорт Чанги в Сингапуре. Полёт должен был занять около двух часов, однако примерно через 40 минут после вылета связь с лайнером была потеряна.
Как произошла катастрофа
В начале полёта самолёт набрал предусмотренную высоту и продолжил движение по установленному маршруту. Во время полёта экипаж столкнулся с неблагоприятными погодными условиями и запросил разрешение изменить курс, чтобы обойти зону непогоды. Пилоты также попросили разрешить набор большей высоты.
Диспетчеры согласовали изменение маршрута и разрешили набор высоты до определённого эшелона. Однако вскоре после этого самолёт исчез с экранов радаров.
Позднее выяснилось, что перед катастрофой экипаж столкнулся с повторяющимися предупреждениями о неисправности системы управления самолётом. Попытки устранить проблему привели к отключению автопилота и изменению режима управления.
Airbus A320 резко накренился, начал набирать высоту, а затем потерял подъёмную силу и перешёл в сваливание. Экипаж не смог восстановить управляемый полёт, и самолёт упал в Яванское море.
После исчезновения лайнера индонезийские службы начали поисково-спасательную операцию. К поискам подключились военные, полиция, а также специалисты из других стран. Обломки самолёта и тела погибших обнаружили в районе Кариматского пролива, между островами Суматра и Калимантан.
Поисковая операция осложнялась погодными условиями и необходимостью обследовать морское дно. Специалистам также предстояло найти бортовые самописцы, чтобы восстановить последние минуты полёта и установить причины катастрофы.
Что установило расследование
Расследование проводил Национальный комитет Индонезии по безопасности на транспорте. К работе также привлекались специалисты из других стран, в том числе представители французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Окончательный отчёт был опубликован 1 декабря 2015 года. Согласно его выводам, одной из причин развития аварийной ситуации стала неисправность электронного компонента блока ограничения перемещения руля направления. В паяных соединениях обнаружили трещины, из-за которых система периодически выдавала предупреждения.
Подобная неисправность возникала и раньше. В ходе полёта предупреждения повторялись несколько раз, а экипаж пытался устранить проблему. При этом действия пилотов по перезапуску системы привели к отключению автопилота и переходу в другой режим управления.
Самолёт резко накренился, после чего начал неконтролируемо набирать высоту. В дальнейшем лайнер потерял подъёмную силу и вошёл в сваливание. Экипаж не смог вывести его из этого состояния.
Таким образом, расследование не свело катастрофу к одной технической неисправности. Значительную роль сыграла последовательность действий экипажа при возникновении повторяющихся предупреждений, а также недостаточная эффективность реакции на развивавшуюся аварийную ситуацию.
Подробности изложены в окончательном отчёте индонезийского Национального комитета по безопасности на транспорте.
Последствия катастрофы
Крушение рейса QZ8501 стало одной из крупнейших авиационных катастроф 2014 года. Гибель всех 162 человек на борту вызвала широкий международный резонанс и вновь привлекла внимание к вопросам технического обслуживания самолётов, подготовки пилотов и действий экипажа при отказах бортовых систем.
Расследование показало, что даже повторяющаяся неисправность отдельного компонента может привести к тяжёлым последствиям, если ситуация развивается в сочетании с ошибочными действиями экипажа и потерей управления.
Катастрофа в Яванском море стала напоминанием о том, насколько важны своевременное выявление технических проблем, правильная реакция на предупреждения бортовых систем и подготовка пилотов к действиям в нештатных ситуациях.