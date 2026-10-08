Пассажирский самолет разбился из-за потери управления: погибли 170 человек

Во время полета экипаж столкнулся с сильной турбулентностью и сложными метеорологическими условиями.

22 августа 2006 года самолет Ту-154М авиакомпании «Пулково», выполнявший рейс из Анапы в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу под Донецком. На борту находились 170 человек. Все они погибли. Причиной трагедии стало сочетание сложных погодных условий и ошибок экипажа, приведших к потере управления самолетом, передает МойГород

Рейс из Анапы в Санкт-Петербург

Самолет Ту-154М с регистрационным номером RA-85185 выполнял регулярный рейс PLK-612 по маршруту Анапа — Санкт-Петербург. Лайнер был выпущен в 1992 году. На его борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

Разбившийся самолёт за 2 года и 7 месяцев до катастрофы

Утром 22 августа экипаж вылетел из Санкт-Петербурга в Анапу. Полет прошел без серьезных происшествий. После посадки в аэропорту Витязево самолет должен был отправиться обратно в Санкт-Петербург.

Рейс PLK-612 вылетел из Анапы и продолжил полет в северном направлении. Примерно через 28 минут после взлета самолет оказался в районе активной грозовой деятельности над Донецкой областью.

Самолет попал в зону гроз

Во время полета экипаж столкнулся с сильной турбулентностью и сложными метеорологическими условиями. Пилоты запросили у диспетчера разрешение на набор высоты, пытаясь обойти опасную зону.

Место катастрофы (2008 год)

Однако вскоре самолет начал совершать колебательные движения по тангажу. Воздушное судно стало быстро набирать угол атаки, после чего вышло за пределы допустимого режима полета.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, самолет оказался в режиме сваливания, а затем перешел в плоский штопор. Экипаж уже не смог вывести лайнер из этого режима.

Падение произошло за несколько минут

После потери управления самолет начал стремительно терять высоту.

Ту-154 столкнулся с землей примерно в 1,5 километра от поселка Сухая Балка, расположенного севернее Донецка. Катастрофа произошла в 11:38 UTC, или около 14:38 по местному времени. Самолет был полностью разрушен и сгорел.

На борту находились 170 человек — 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.

Что установило расследование

Расследованием катастрофы занимался Межгосударственный авиационный комитет с участием представителей авиационных властей России и Украины.

Взлёт Ту-154М авиакомпании «Пулково»

Комиссия пришла к выводу, что непосредственной причиной катастрофы стал вывод самолета при полете в штурвальном режиме на закритические углы атаки с последующим сваливанием и переходом в плоский штопор.

При этом расследование указало и на ряд сопутствующих факторов. Экипаж допустил раскачку самолета по тангажу при обходе зон грозовой деятельности и турбулентности, после чего воздушное судно вышло за пределы эксплуатационного диапазона углов атаки.

Комиссия также отметила недостатки в подготовке экипажей и отсутствие необходимых рекомендаций по особенностям управления Ту-154М в подобных режимах. Кроме того, существовавшие на тот момент тренажеры не позволяли полноценно отрабатывать навыки пилотирования самолета на больших высотах и при больших углах атаки.

Катастрофа стала одной из крупнейших в истории Ту-154

Мемориал рейсу 612

Катастрофа рейса PLK-612 стала крупнейшей авиакатастрофой 2006 года. Она также вошла в число крупнейших катастроф с участием самолетов Ту-154.

Трагедия произошла всего через несколько минут после того, как экипаж столкнулся с опасными метеоусловиями. Несмотря на попытку изменить высоту полета и обойти грозовой фронт, самолет потерял управляемость и рухнул на землю.

Все 170 человек, находившиеся на борту, погибли.