Пассажирский самолет разбился при заходе на посадку: погибли 167 человек

Самолёт Airbus A300B4-203 выполнял регулярный рейс PK-268 по маршруту Карачи — Катманду. На борту находились 155 пассажиров и 12 членов экипажа.

28 сентября 1992 года пассажирский самолёт Airbus A300 авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в Катманду, столице Непала. Лайнер столкнулся со склоном горного хребта Махабхарата примерно в 18 километрах от аэропорта. Все находившиеся на борту 167 человек погибли. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории гражданской авиации Непала и Пакистана, передаёт редакция со ссылкой на материалы об авиационном происшествии, передает МойГород

Что известно о рейсе

Самолёт Airbus A300B4-203 выполнял регулярный рейс PK-268 по маршруту Карачи — Катманду. На борту находились 155 пассажиров и 12 членов экипажа.

Лайнер вылетел из Карачи и направился в Непал. Полёт проходил без серьёзных отклонений, однако наиболее сложный этап ожидал экипаж при приближении к месту назначения.

Разбившийся самолёт за 7 месяцев до катастрофы

Аэропорт Катманду расположен в долине, окружённой горами. Поэтому заход на посадку требует от пилотов точного соблюдения установленной схемы снижения и постоянного контроля высоты и местоположения самолёта.

При подготовке к посадке экипаж получил инструкции от непальских авиадиспетчеров. Согласно установленной схеме, самолёт должен был снижаться постепенно, проходя определённые контрольные точки на заданных высотах.

Как произошла катастрофа

Во время снижения экипаж начал терять необходимую высоту раньше предусмотренного схемой момента. После прохождения контрольной точки самолёт оказался ниже установленного уровня.

При этом авиадиспетчеры, наблюдавшие за движением лайнера с помощью радара, видели отклонение от заданной высоты, но не предупредили пилотов должным образом.

В результате Airbus A300 продолжил снижение и столкнулся с южным склоном хребта Махабхарата, который был скрыт облаками. Удар произошёл на высоте около 2225 метров над уровнем моря, примерно в 18 километрах от аэропорта Катманду.

Самолёт полностью разрушился. Все 167 человек, находившиеся на борту, погибли.

Что установило расследование

Расследование показало, что катастрофа была связана с преждевременным снижением самолёта и недостаточным контролем за соблюдением установленной высоты.

Последствия катастрофы

Данные параметрического самописца позволили установить, что лайнер проходил контрольные точки ниже предусмотренных значений. При этом речевой самописец оказался серьёзно повреждён, поэтому восстановить записи переговоров экипажа в полном объёме не удалось.

Среди факторов, повлиявших на развитие трагедии, следователи отметили действия экипажа и недостаточную реакцию авиадиспетчеров на отклонение самолёта от заданной траектории.

Катастрофа произошла спустя менее двух месяцев после другого крупного авиационного происшествия в Непале. 31 июля 1992 года самолёт Airbus A310 авиакомпании Thai Airways International также потерпел крушение при заходе на посадку в Катманду. Тогда погибли 113 человек.

После катастрофы рейса PK-268 трагедия под Катманду стала одной из наиболее тяжёлых в истории гражданской авиации региона. Она также продемонстрировала, насколько важны точное соблюдение схем захода на посадку, взаимодействие между пилотами и диспетчерами и своевременное предупреждение об опасном снижении в горной местности.